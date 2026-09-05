Fallece un ciclista tras sentirse indispuesto cuando realizaba la subida del camino de las Cruces, en Segovia

Atención de los servicios sanitarios al ciclista que ha resultado finalmente fallecido. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Un ciclista, varón de unos 65 años, ha fallecido después de sentirse indispuesto cuando realizaba la subida del camino de las Cruces en Vallelado (Segovia), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El Centro Coordinador de Emergencias dirigía el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 12:54 horas, en el que se informaba del suceso.

Se indicaba que el varón se encontraba seminconsciente en una zona de difícil acceso, en un camino pedregoso y empinado.

El gestor del 112 realizaba, de forma inmediata, una conferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias que se encargaba de coordinar el incidente.

Localizaba la ubicación exacta en la que se encontraba la víctima, en una zona de complicado acceso y, por tanto, movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Por su parte, Emergencias sanitarias – Sacyl le indicaba al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia y movilizaba una unidad enfermerizada de emergencias (UEnE) y un helicóptero medicalizado (HEMS), que espera en el campo de fútbol de Cuéllar, lugar pactado como punto de traspaso del paciente.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Segovia.

Una vez que el helicóptero alcanzaba la zona de rescate del incidente, accedieron los rescatadores en apoyo patín a unos 200 metros de la ubicación de la víctima.

Posteriormente la enfermera rescatadora, con colaboración de equipo de rescate, comenzó a realizar reanimación RCP con oxigenoterapia, cardio compresor y medicación.

Una vez encamillado el paciente, fue porteado hasta el helicóptero para evacuarle hasta punto de traspaso, donde el personal de Emergencias Sanitarias atendió al ciclista, quien ha resultado finalmente fallecido.