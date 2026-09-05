La Diputación de Segovia concede 71 ayudas para escuelas deportivas y 161 para deporte social en la provincia

El deporte va a seguir moviendo a grandes y pequeños en los pueblos segovianos durante el curso, gracias a la Diputación de Segovia que sabe de la importancia de estas actividades deportivas.

Todo a través de los módulos de escuelas deportivas dirigidos a menores de edad y a los grupos de deporte social. Para ellos, la institución provincial ha convocado, un año más, una serie de ayudas cuya resolución provisional ha sido publicada el miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con una inversión conjunta de 470.240 euros, 251.280 euros para las Escuelas Deportivas y 218.960 euros para el Deporte Social, estas ayudas están destinadas tanto a los gastos de personal, como a los gastos de adquisición de material.

Todo para el buen desarrollo de los programas deportivos, que abarcan un calendario que se extiende desde el mes de octubre hasta el mes de mayo aproximadamente.

Según figura en la resolución, todas las solicitudes recibidas han sido atendidas y aceptadas, quedando un total de setenta y siete ayudas reservadas a las Escuelas Deportivas y de ciento sesenta y una al Deporte Social.

Entre todas estas peticiones recibidas, El Espinar es el municipio que más módulos de Escuelas Deportivas ha solicitado, con treinta y ocho peticiones, por lo que le han sido asignados 27.360 euros, mientras que en el caso del Deporte Social serán los vecinos de San Cristóbal de Segovia los que, en principio, disfrutarán de una mayor oferta de módulos de Deporte Social, gracias a los catorce solicitados, por los que percibirá una subvención de 8.330 euros.

En cualquier caso, la resolución publicada esta semana, por la que han sido asignados un total de 349 módulos de Escuelas Deportivas y 368 de Deporte Social con sus consiguientes ayudas, es de carácter provisional, ya que según establecen las bases, disponibles en su totalidad en la web de la Diputación.

Existe la posibilidad de que los ayuntamientos soliciten ampliaciones o modificaciones de módulos. Para ello, los consistorios disponen de plazo hasta el 10 de noviembre, fecha tras la cual la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la Diputación procederá a publicar la resolución definitiva.