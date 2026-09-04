Mañueco anuncia que Segovia tendrá el primer centro de salud fuera de un hospital con radiodiagnóstico propio

Mañueco avanza que el centro de salud Segovia IV abrirá sus puertas el próximo miércoles JCYL

Los segovianos tendrán desde la próxima semana una nueva puerta de entrada a la sanidad pública y, en algunos casos, una razón menos para desplazarse hasta el Hospital de Segovia.

El nuevo Centro de Salud Segovia IV, que abrirá sus puertas el miércoles 9 de septiembre, incorporará una Unidad de Radiodiagnóstico Convencional propia, una prestación que permitirá realizar determinadas pruebas diagnósticas desde Atención Primaria.

La Junta de Castilla y León presenta esta instalación como “el primer centro de salud fuera del hospital con radiodiagnóstico propio”.

La idea, según el mensaje difundido por el Ejecutivo autonómico, es que habrá: “Menos viajes, más atención cerca de ti”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visitó este viernes las nuevas instalaciones, en las que el Gobierno autonómico ha invertido 9,5 millones de euros entre las obras, el equipamiento tecnológico y el mobiliario.

El centro cuenta con más de 4.000 metros cuadrados construidos y dará servicio a más de 8.800 personas de la nueva Zona Básica de Salud Segovia IV, creada tras el desdoblamiento de Segovia II.

La apertura responde, además, a una reivindicación de los barrios que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.

La reorganización también permitirá reducir la presión asistencial sobre el actual centro de referencia de Segovia II.

Esta zona pasará de atender 19.100 tarjetas sanitarias a 10.300, mientras la nueva área asumirá la población correspondiente a Segovia IV.

Rayos X sin pasar por el hospital

La principal novedad del nuevo centro será la incorporación progresiva de una Unidad de Radiodiagnóstico Convencional.

La instalación permitirá realizar pruebas sin necesidad de que los pacientes tengan que desplazarse al Hospital de Segovia y aumentará la capacidad de resolución de la Atención Primaria.

La sala de rayos X estará situada en la planta baja, junto a otros servicios como el área de extracciones, las consultas de asistencia social y la enfermería de triaje.

El nuevo centro dispondrá además de consultas de medicina y enfermería de familia, pediatría y diferentes servicios especializados. En total, contará con 16 consultas de Atención Primaria destinadas, entre otras prestaciones, a medicina y enfermería de familia, ecografía, retinografía, telemedicina y cirugía menor.

A estas se suman siete consultas para pediatría, enfermería pediátrica y otros usos polivalentes, además de salas para técnicas, curas y procedimientos. El área de extracciones tendrá ocho puestos y laboratorio.

El Segovia IV reunirá también otros servicios que amplían la oferta asistencial de la zona. Dispondrá de una Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia, con consulta, sala de cinesiterapia y cinco boxes, así como de una Unidad de Salud Bucodental con consultas de odontología e higienista.

El centro contará igualmente con espacios para la atención a la mujer y la preparación al parto, con dos consultas de matrona, y acogerá la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico del Área de Salud de Segovia.

Otra de las previsiones es la incorporación progresiva de un nuevo Punto de Atención Continuada urbano y recursos destinados a la atención urgente.

Esta área tendrá recepción propia, dos consultas de urgencias y dos salas de triaje con espacios de observación y tratamiento.

Las instalaciones incluirán también dependencias específicas para Emergencias Sanitarias, con una Unidad de Soporte Vital Básico y otra de Soporte Vital Avanzado.

Dos plantas y más de 9.000 metros cuadrados de parcela

El edificio se levanta sobre una parcela de 9.479 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas. La organización de los espacios busca facilitar la accesibilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida.

La planta baja concentra buena parte de los servicios de mayor utilización por estos pacientes, como rehabilitación, fisioterapia y preparación al parto. Pediatría contará, además, con un área independiente para reducir al mínimo el recorrido compartido con el resto de usuarios.

La apertura del Segovia IV se suma a otras actuaciones sanitarias en marcha en la provincia. El Ejecutivo autonómico mantiene las obras del nuevo centro de salud de Cuéllar, tramita la cesión de terrenos para el futuro centro de El Espinar y ya ha finalizado la base de emergencias sanitarias de Boceguillas.

También continúa la redacción del proyecto para ampliar el Hospital de Segovia con un nuevo edificio destinado a consultas externas y espacios asistenciales. A estas actuaciones se añaden la reciente incorporación del helicóptero sanitario para la provincia y una nueva Unidad de Soporte Vital Básico en Sacramenia.