La Diputación de Segovia concluye el reparto del Convenio de la Sequía con más de 30 localidades beneficiarias

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante su visita al municipio segoviano de Armuña Diputación de Segovia

La Diputación y la Junta de Castilla y León han dado recientemente por resuelto un nuevo Convenio de la Sequía, cuyo tercer y definitivo reparto para el programa 2025/2026 ha sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ello después de que a comienzos de la presente semana fuese publicada la segunda entrega y el 19 de agosto la primera.

Esta consiste, principalmente, en el reparto de agua embotellada a las localidades de Aldeanueva del Codonal, Cabañas de Polendos, Escobar de Polendos, Honrubia de la Cuesta, Marazuela, Navas de Riofrío y San Cristóbal de la Vega por un importe conjunto que, con las aportaciones de los ayuntamientos beneficiarios, sumaba 18.042,92 euros.

El convenio establece una inversión total de 200.000 euros, de los cuales la Administración regional aporta el 50%, por el 25% de la Diputación y los distintos ayuntamientos.

Y ha permitido, una convocatoria más, a aquellos municipios con problemas puntuales relacionados con la falta de abastecimiento de agua debido a la escasez, la contaminación o a pequeñas averías en los mecanismos de suministro, poner solución a estas circunstancias.

Así, hasta una treintena de localidades han completado las relaciones del segundo y el tercer reparto, dedicados a la subvención de pequeñas actuaciones.

Entre ellas, la reparación, sustitución o instalación de bombas, la sustitución de cloradores o membranas de ósmosis, el sellado e impermeabilización de depósitos, la sustitución de grupos de presión, la adquisición de desnitrificadores o los trabajos de limpieza de pozos de agua, entre otras.

Se trata, por tanto, de trabajos de pequeña envergadura que oscilan entre los 434,39 euros de presupuesto para la bomba de suministro de agua en Moraleja de Cuéllar solicitada por el ayuntamiento de Olombrada y los 11.849,52 euros presupuestados por Navafría para las reparaciones a acometer en la salida del depósito de agua tratada.

Finalmente, cabe destacar que los únicos pueblos incluidos en las tres distribuciones han sido Cabañas de Polendos y Marazuela.

El primero ha dedicado 6.897 euros al reparto de agua embotellada, 3.702,60 euros a cisternas y 6.000 euros a la reparación y colocación de una bomba sumergible en el depósito de abastecimiento de agua de Mata de Quintanar.

El segundo consta en las relaciones del primer y el tercer reparto con 1.613,04 y 1.235,52 euros respectivamente para agua embotellada, además de en el segundo reparto con 5.000 euros para la impermeabilización del vaso del depósito de agua.