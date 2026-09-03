La Diputación acerca a Salamaq 2026 la calidad de Alimentos de Segovia y la oferta turística de la provincia

La Diputación de Segovia está un año más en Salamaq 2026, la Feria del Sector Agropecuario y 37ª Exposición Internacional de Ganado Puro, que ha abierto este jueves sus puertas en el Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca.

Aquí permanecerá hasta el próximo 7 de septiembre y la institución provincial vuelve de esta forma a estar presente en esta importante cita del sector, con un expositor en el que promocionará la riqueza agroalimentaria y turística de la provincia.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha asistido a la inauguración de la feria y ha estado junto a los profesionales que durante estos días atenderán el espacio de la Diputación de Segovia.

El espacio tiene como principales protagonistas a la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia y los recursos turísticos de la provincia.

Rodríguez ha hecho hincapié en que "Salamaq es un escaparate de primer nivel para mostrar la calidad y la diversidad de los productos de nuestra provincia, pero también para poner rostro al trabajo de nuestros productores y a la actividad que se desarrolla en nuestros pueblos".

El expositor de la Diputación acerca a los visitantes la variedad de productos que integran Alimentos de Segovia, una marca que suma ya cerca de 400 socios y que reúne a productores y empresas de distintos sectores agroalimentarios de la provincia.

De esta forma, quienes acudan hasta el espacio segoviano podrán descubrir una representación de la amplia despensa provincial y descubrir productos vinculados al territorio y elaborados bajo el sello de calidad de la marca.

Para la diputada, "estar presentes en una feria de la dimensión de Salamaq nos permite seguir abriendo ventanas para nuestros productores y mostrar que detrás de cada producto de Alimentos de Segovia hay una empresa, una familia, un pueblo y un territorio que queremos seguir impulsando".

Junto a la promoción agroalimentaria, la Diputación de Segovia aprovecha su presencia en la feria para difundir la oferta turística provincial, poniendo a disposición de los asistentes distintos materiales promocionales sobre los pueblos, el patrimonio, la naturaleza y las posibilidades de ocio activo que ofrece Segovia.

Durante estos días se distribuirán folletos y material informativo sobre los principales recursos turísticos de Segovia, incluyendo rutas de senderismo y BTT, mapas, información sobre monumentos y propuestas para descubrir los pueblos segovianos.

En este sentido, Rodríguez ha explicado que "queremos que quien se acerque a nuestro expositor no sólo conozca nuestros alimentos, sino que descubra también el territorio del que proceden; porque gastronomía, patrimonio, naturaleza y turismo forman parte de una misma experiencia".

La presencia conjunta de ambas áreas permite reforzar la conexión entre producto y territorio, haciendo que la gastronomía y la producción agroalimentaria local sean un elemento más para atraer visitantes a los municipios de la provincia.

"La promoción agroalimentaria y turística deben caminar de la mano", ha apuntado Rodríguez, ya que "cuando hablamos de un producto de Alimentos de Segovia hablamos también del lugar donde nace, de las personas que lo elaboran y de todo lo que el visitante puede encontrar cuando se acerca a nuestros pueblos".

Salamaq, punto de encuentro

La edición de 2026 de Salamaq reúne a 470 expositores de 15 comunidades autónomas, además de participantes de Portugal e Italia, y cuenta con cerca de 1.500 cabezas de ganado puro, consolidándose como uno de los grandes eventos del sector agropecuario en España y como una cita de referencia también a nivel mundial.

La trigésima séptima Exposición Internacional de Ganado Puro congrega este año 1.493 ejemplares aportados por 264 expositores de ganado, con especial protagonismo del vacuno, además de ejemplares de ovino, caprino, porcino, equino y especies aviares.

La programación se completa con concursos ganaderos, demostraciones, actividades divulgativas y una amplia agenda de jornadas profesionales y de investigación.

En este último ámbito, Salamaq 2026 contará con cerca de 50 charlas, ponencias y talleres, con la participación de más de una cifra similar de expertos, que tratarán cuestiones de especial relevancia para el futuro del sector, como la sanidad animal, la Política Agraria Común, la rentabilidad de las explotaciones o la innovación tecnológica.

Con su participación un año más en Salamaq, la Diputación de Segovia pretende reforzar su apuesta por la promoción de los productos de Alimentos de Segovia y por la difusión de la provincia como destino turístico, aprovechando una feria que durante estos días se convierte en punto de encuentro.