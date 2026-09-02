El pueblo que se convertirá el 19 de septiembre en la fiesta gastronómica del lechazo: música y una gran degustación

El lechazo será el gran protagonista en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia.

El Olmillo, localidad perteneciente al municipio de Aldeonte, se convertirá el próximo 19 de septiembre en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía tradicional con la celebración de la Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia.

Una cita impulsada por la Diputación de Segovia que busca poner en valor uno de los productos más representativos de la provincia y reivindicar, al mismo tiempo, la tradición ganadera, los productores locales y el medio rural.

La jornada volverá a contar con la colaboración de la Asociación de Cocineros de Segovia y provincia.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en el Salón del Trono del Palacio Provincial por la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

En el acto también han participado el alcalde de Aldeonte, Gerardo Bartolomé; el técnico de la IGP Lechazo de Castilla y León, Juan Ignacio Méndez; y los hermanos Cristina y Raúl Cristóbal, de la Asociación El Granero.

Rodríguez ha destacado el especial significado de celebrar esta jornada precisamente en El Olmillo.

"Nos encontramos en una zona donde este producto forma parte de la identidad del territorio y de una tradición ganadera que se ha transmitido de generación en generación", ha señalado.

Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de chuletillas de lechazo pertenecientes a la IGP Lechazo de Castilla y León.

El menú estará acompañado por diferentes productos de kilómetro cero integrados en Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación Provincial.

La propuesta reunirá así en un mismo encuentro uno de los productos más arraigados de la gastronomía segoviana con alimentos elaborados por empresas y productores de proximidad.

Desde la IGP Lechazo de Castilla y León han destacado la importancia de iniciativas como esta para poner en valor un producto estrechamente vinculado al territorio y a los ganaderos de la Comunidad.

También han incidido en la necesidad de que los consumidores conozcan el origen y la calidad de los alimentos que llegan hasta su mesa.

Música, juegos tradicionales y una gran degustación

La jornada arrancará a las 12.00 horas con la apertura oficial y la recepción de autoridades.

A continuación, habrá actividades para todos los públicos con juegos autóctonos como los bolos y la rana, pensados tanto para niños como para mayores.

La música llegará a las 13.00 horas con la actuación del grupo segoviano La Bandita.

Una hora después, a las 14.00 horas, los vecinos de El Olmillo protagonizarán una exhibición de cocinado de chuletillas de lechazo.

El carácter participativo será, precisamente, una de las señas de identidad de esta cita gastronómica.

El programa culminará a las 15.00 horas con la esperada degustación popular de chuletillas de lechazo de la IGP Lechazo de Castilla y León, acompañadas por productos de Alimentos de Segovia.

Un escaparate para los pueblos pequeños

La elección de El Olmillo como escenario de esta jornada no es casual.

La localidad se encuentra en una zona con una importante tradición vinculada a la ganadería ovina y al consumo de lechazo.

El objetivo es reforzar esa conexión entre producto y territorio y demostrar cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para promocionar los pequeños municipios y atraer visitantes al medio rural.

El alcalde de Aldeonte, Gerardo Bartolomé, ha agradecido a la Diputación la elección de El Olmillo para acoger el evento.

"Para nuestros pueblos es muy importante que se ponga el foco en nuestras tradiciones y en aquello que nos identifica", ha señalado.

El regidor ha destacado además la ilusión del municipio por acoger una jornada que permitirá dar a conocer Aldeonte y disfrutar de uno de los grandes productos de su gastronomía.

Desde la Diputación, Magdalena Rodríguez ha insistido en que apostar por el producto de proximidad es también apostar por los pueblos, los agricultores y los ganaderos.

Con esta Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, la institución provincial continúa su apuesta por los productos de calidad, el consumo local y la dinamización del medio rural.