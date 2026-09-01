Un peligroso tercer encierro deja un caballista con una fractura abierta y varios caballos heridos en Cuéllar

El tercer encierro de las fiestas de Cuéllar ha estado marcado este martes por la peligrosidad y las complicaciones en el recorrido por el campo.

Las reses de la ganadería Rosa Rodríguez protagonizaron numerosas arrancadas hacia los caballistas y llegaron a causar heridas a varios caballos durante una conducción especialmente complicada.

Según la valoración realizada por el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, los toros tendieron en varios momentos a agruparse durante el recorrido, aunque esa aparente estabilidad apenas duraba.

Cuando conseguían reunirse, algunas de las reses volvían a separarse y arrancaban de nuevo hacia los caballos, generando situaciones de peligro para los jinetes que participaban en la conducción.

La entrada hacia las calles de Cuéllar se produjo finalmente de forma “disgregada y en varios grupos”, lo que volvió a complicar el desarrollo del encierro.

La situación más problemática se produjo con uno de los toros, que tomó el camino de Las Maravillas y tuvo que ser anestesiado en las inmediaciones de la rotonda del acceso desde la autovía de Segovia.

Una vez reconducida la situación, el encierro llegó al recorrido urbano, donde el desarrollo fue mucho más lento y exigente tanto para los corredores como para los pastores.

A pesar de los numerosos momentos de tensión registrados durante el recorrido, no hubo que lamentar heridos de gravedad entre los corredores.

El incidente más importante afectó a uno de los caballistas, que sufrió una fractura abierta de pierna.