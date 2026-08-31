"Satisfacción absoluta" en Cuéllar tras un histórico segundo encierro de las fiestas con los toros de Pablo Romero

Segundo encierro de las las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Cuéllar, con toros de la ganadería Partido de Resina. Nacho Valverde. ICAL.

El segundo de los encierros de las fiestas de Cuéllar se ha saldado este lunes con un balance plenamente positivo tras el paso de los novillos de la prestigiosa ganadería Partido de Resina (antes Pablo Romero).

Siendo, la primera vez en la historia que los 6 astados de esta ganadería han completado el encierro en su totalidad, desde la salida del campo, pasando por el embudo, la calle Resina, la emblemática calle Las Parras y finalizando en la Plaza de Toros.

El alcalde de la localidad segoviana, Carlos Fraile, ha mostrado su satisfacción al término del festejo, destacando el buen comportamiento de las reses y la ausencia de heridos a lo largo de todo el recorrido.

El traslado desde el campo ha destacado por su vertiginoso ritmo. Tal y como ha explicado Fraile, el encierro en el tramo de pinar ha cruzado "muy rápidamente la SG-205" para dar paso a un avance veloz hacia la zona del rastrojo.

"Se ha conseguido reunir la manada tras una despachada carretera de Cantalejo y hemos hecho un encierro complicado, con tensión, pero las reses han tenido un comportamiento muy positivo", ha valorado el regidor cuellarano.

El regidor ha querido ensalzar la labor técnica desplegada en el campo para reconducir el paso de las reses antes de encarar el casco urbano.

"Quiero hacer un agradecimiento público y expreso a todos los caballistas que han venido a Cuéllar, que han colaborado en las instrucciones que les ha dado la Dirección de Campo, este alcalde y también la Guardia Civil, que ha hecho un trabajo fantástico para mover todos los caballos hacia la zona de los Caños", ha remarcado.

Gracias a esta coordinación, la manada ha logrado bajar el mítico embudo de forma ordenada y agrupada, regalando momentos de gran vistosidad a los aficionados presentes.

Ya en el trazado urbano, las reses han propiciado "carreras emocionantes" con un balance impecable en el apartado sanitario.

"Ha sido una red noble pero con unas características que permiten la vistosidad de estas carreras, donde no hemos tenido ningún herido", ha confirmado Fraile.

La expectación que despierta la ganadería antes conocida como Pablo Romero ha atraído a numerosos aficionados, incluidos visitantes llegados desde el extranjero.

"Hemos tenido a muchos aficionados que han venido expresamente a Cuéllar para ver este encierro, con numerosos miembros de la Fundación Pablo Romero de Nimes y en torno a 20 o 30 franceses que han disfrutado hoy en Cuéllar de un encierro que ha cumplido las expectativas", ha señalado el regidor, añadiendo que desde el Ayuntamiento están "sumamente satisfechos" con el resultado global.

La jornada solo ha registrado un pequeño contratiempo logístico en los primeros tramos del recorrido, resuelto en tiempo récord por los servicios municipales.

Según ha detallado el alcalde, la única incidencia se ha producido por "un coche aparcado en el túnel uno, que es por donde tienen que salir las reses, que ha tenido que ser retirado por Policía Local y Protección Civil de una manera muy, muy rápida y ágil", permitiendo que el festejo transcurriera sin mayores sobresaltos.