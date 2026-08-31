Moda más sostenible y que piensa en la economía circular en 23 pueblos de la provincia de Segovia

Uno de los talleres de SOS-Tejible en un pueblo de Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

La iniciativa que lleva el nombre de ‘SOS-Tejible en ruta’ de la Diputación de Segovia, ha puesto el broche de oro perfecto a su segunda edición después de recorrer, durante julio y agosto, un total de 23 localidades de la provincia con talleres prácticos para fomentar la moda sostenible, la reutilización de materiales y la economía circular.

Una propuesta que está desarrollada en colaboración con Didascalia Educational Group, y que ha acercado al medio rural diferentes herramientas y conocimiento para dar una segunda vida a prendas en desuso y concienciar también sobre la importancia de reducir estos residuos textiles.

Brieva supondrá, en el día de hoy, la última parada de esta edición, poniendo así el broche a un recorrido que comenzó el pasado 15 de julio en Montejo de Arévalo.

Ha pasado por localidades de diferentes puntos de la provincia como Aldeanueva del Codonal, Navafría, Ortigosa del Monte, Codorniz, Valle de Tabladillo, Urueñas, Pinarejos, Tabanera la Luenga, Donhierro, Fuentidueña, Castroserracín, San Martín y Mudrián, Grajera, Castrojimeno, Cerezo de Abajo, Sacramenia, Abades, Lastras de Cuéllar, Marugán, Duruelo y Santa María la Real de Nieva.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado el carácter transversal de una iniciativa que “permite hablar de medioambiente, consumo responsable y creatividad desde nuestros pueblos, demostrando que la sostenibilidad también puede abordarse de una manera práctica, cercana y participativa”.

En este sentido, ha señalado que “llevar este tipo de propuestas al territorio es una forma de facilitar que los vecinos puedan incorporar pequeños cambios a sus hábitos cotidianos y descubrir que muchas prendas que damos por perdidas todavía tienen muchas posibilidades”.

Durante los talleres, las personas participantes han podido conocer de manera práctica diferentes técnicas relacionadas con la reparación, la costura y el diseño sostenible, desde el remiendo visible hasta la transformación y reconversión de prendas que habían dejado de utilizarse.

De esta manera, ‘SOS-Tejible en ruta’ ha planteado una alternativa al modelo de consumo basado en adquirir, utilizar y desechar, apostando por prolongar la vida útil de los productos y aprovechar materiales que, de otro modo, podrían terminar convirtiéndose en residuos.

La iniciativa también ha contribuido a generar espacios de encuentro y participación en las localidades participantes, especialmente durante los meses de verano, cuando muchos municipios de la provincia incrementan su población con la llegada de visitantes y vecinos que regresan a sus pueblos.

De este modo, los talleres han propiciado el intercambio de conocimientos y experiencias entre distintas generaciones y han convertido una actividad vinculada a la sostenibilidad en un punto de convivencia y participación social.

“Uno de los aspectos más satisfactorios de ‘SOS-Tejible en ruta’ es precisamente que la sensibilización medioambiental no se queda en un mensaje teórico, sino que se transforma en una experiencia en la que cada participante puede aprender, crear y comprobar por sí mismo que es posible aprovechar aquello que ya tenemos”, ha subrayado Rodríguez.

La propuesta se ha enmarcado en la programación del proyecto ‘Enreda en verde’ de la Diputación de Segovia y ha contado con financiación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León (2021-2030).

Promueve modelos de consumo más sostenibles basados en la reducción de residuos, la reutilización de recursos y el aprovechamiento de materiales.

En este sentido, la diputada ha incidido en que “la economía circular se construye también desde las pequeñas acciones y desde nuestros pueblos”. “Aprender a reparar una prenda, reutilizar un tejido o transformar una pieza que ya no utilizamos son gestos sencillos, pero que contribuyen a reducir el volumen de residuos y a consumir de una manera más responsable”, ha concluido.

Con el cierre de esta segunda edición, la Diputación de Segovia reafirma su apuesta por acercar al medio rural iniciativas de educación y sensibilización ambiental que, además de contribuir a la protección del entorno, favorezcan la participación ciudadana, la creatividad y la creación de espacios de convivencia en los municipios de la provincia.