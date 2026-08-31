Los agentes medioambientales denuncian que la Junta sigue sin pagar las guardias de incendios de junio y julio

Agente medioambiental de la Junta de Castilla y León Cedida

Los agentes medioambientales de Segovia siguen sin cobrar las guardias de incendios forestales realizadas durante los meses de junio y julio.

Todo ello según denuncia el sindicato Apamcyl-Uscal, que acusa a la administración autonómica de mantener un problema que, asegura, "se repite por segundo año consecutivo".

La situación afecta a unas guardias especialmente relevantes durante la campaña de alto riesgo de incendios.

Estos servicios obligan a los agentes a mantenerse disponibles durante 24 horas, además de su jornada habitual, para intervenir de inmediato ante una emergencia forestal.

Según explica el sindicato, las guardias realizadas en junio deberían haberse abonado en la nómina de julio y las de julio en la de agosto.

Sin embargo, los agentes de Segovia continúan, a finales de agosto, sin percibir ninguna de esas cantidades.

El problema no se limita a la provincia segoviana. Apamcyl-Uscal asegura que también existen retrasos en otras provincias de Castilla y León, aunque la situación de Segovia sería más grave.

“Mientras en otras provincias se han ido abonando algunas de las cantidades pendientes, en Segovia todavía se acumulan los pagos de junio y julio”, sostienen desde la organización sindical.

Un problema que se repite

El sindicato recuerda que los retrasos ya se produjeron durante la pasada campaña de incendios y considera que la situación se ha cronificado en Segovia.

“No puede normalizarse que los agentes tengan que esperar meses para cobrar unos servicios de emergencia que ya han prestado”, denuncia Apamcyl-Uscal.

Reclama ahora el pago inmediato de todas las cantidades pendientes y exige que se adopten medidas para evitar que los retrasos vuelvan a repetirse.

También pide que se garantice un sistema que permita abonar estas guardias de forma mensual, al mes siguiente de haberse realizado.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para conocer su versión sobre los retrasos denunciados por el sindicato, pero no ha recibido respuesta hasta el momento del cierre de esta información.