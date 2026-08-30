Un herido por asta de toro en el primer encierro de Cuéllar

El primer encierro de las fiestas de Cuéllar, celebrado este domingo con reses de la ganadería sevillana Saltillo, se saldó con un herido por asta de toro y varias personas atendidas por contusiones.

El recorrido, que reunió a miles de espectadores tanto en el campo como en las calles, gustó a caballistas y corredores, aunque no estuvo exento de incidencias. La cogida más grave se produjo ya en el tramo urbano final, en los paseos de San Francisco.

El herido fue trasladado a la enfermería de la Plaza de Toros, donde también recibieron asistencia al menos otras dos personas por golpes.

El estado del mozo corneado no había trascendido de momento. Además, un agente de la Guardia Civil tuvo que ser derivado al Hospital General de Segovia tras caerse del caballo durante la suelta de los astados en los Corrales del Cega. Esa salida se retrasó unos segundos porque había público junto a la puerta de los corrales.

Un toro se adelantó y cruzó solo el Paso de Máquinas acompañado de dos cabestros; detrás iban los otros cinco astados y ocho cabestros. Tras superar la carretera de Cantalejo, la manada se agrupó y recorrió andando el resto del trayecto campestre.

En las calles, el encierro fue vibrante y multitudinario, con buenas carreras. El balance de enfermería incluyó varias contusiones de distinta consideración, según el recuento de los servicios sanitarios.