Herida una joven de unos 30 años tras ser apuñalada en la pierna en una plaza de Segovia

Una joven de unos 30 años ha resultado herida en la mañana de este domingo tras ser apuñalada en la pierna en la plaza Calderón de la Barca de Segovia.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 7:37 horas que alertaba de la agresión a una mujer con heridas de arma blanca en la pierna.

El 112 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso para atender a la mujer, que ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.