Los pueblos de Segovia ofrecen música, teatro, observación astronómica y fiestas patronales para despedir agosto

La provincia de Segovia encara el final del mes de agosto, pero lo hace con una intensa agenda social y cultural, destacando fiestas patronales de localidades como Cuéllar y Sepúlveda, junto a actuaciones que llevarán la música, el teatro y el folklore castellano a numerosas localidades.

Este abanico de propuestas artísticas en directo se complementarán con eventos de observación astronómica bajo los cielos nocturnos de Segovia y distintas rutas de senderismo por toda la provincia.

Cuéllar será una de las localidades con mayor actividad, ya que este último fin de semana de agosto se celebrarán sus fiestas patronales y la villa se convertirá en la protagonista taurina de Castilla y León.

Sus encierros, aparte de ser los más antiguos de España, son uno de los más característicos del territorio nacional, por transcurrir en su recorrido inicial por el campo y el último tramo en el casco urbano.

En Sepúlveda, sus vecinos iniciaron sus populares fiestas de los toros este pasado jueves con mucho jolgorio y alegría en las calles y con el tradicional desfile de peñas tras el pregón.

Las fiestas patronales, no obstante, se extienden también en estas fechas por otras localidades de la provincia como Cantimpalos, Santiuste de San Juan Bautista, Tizneros, Navas de Riofrío, Abades, La Losa, Francos (Ayllón), Aldea Real, Los Ángeles de San Rafael y Villacastín.

Paralelamente, los ciclos musicales en los que colabora la Diputación de Segovia continúa, llevando actuaciones a todos los pueblos de la provincia para animar estos días estivales a visitantes y vecinos.

Por ejemplo, '921 Distrito Musical' llega estos días a distintos puntos. Este viernes Triguiñuelas estarán en Duruelo, mientras que en sábado será en Carabias y el domingo en Turégano.

Una buena muestra de folklore castellano es otra de las propuestas que se extienden por la provincia, con Vanesa Muela y Rodrigo Jarabo este viernes en Vegas de Matute o con el XIV Certamen de Dulzaina y Tamboril de Santa María de la Nieva este sábado.

Fuentepelayo, por su parte, acogerá el 'Homenaje a Victoriano con los Paloteos del Corpus' y el programa '¿Dónde vas a lavar?' llega este viernes al grupo de teatro Ponte a la Cola hasta Castroserracín.

El sábado, Duruelo recibirá a Vas de Arte y San Miguel de Bernuy hará lo propio con Triguiñuelas, mientras que Puebla de Pedraza tendrá a El Hombre Folkíbero.

La Banda de Música de Ayllón actuará este sábado en la plaza de Ribota, dentro del programa 'Aperitivos Musicales a Banda' y el ciclo 'Aquí Teatro' estará en Caballar el sábado y en Santa María la Real de Nieva el domingo.

También hay que sumar las actuaciones musicales que los pueblos organizan por su cuenta para mantener vivo el verano y ofrecer entretenimiento y cultura a sus vecinos. Las Veladas Musicales de Palazuelos de Eresma llegan este viernes y en San Cristóbal de Segovia se podrá escuchar a Yoraima.

Oteros de Herreros celebrará esta noche la macro disco Tokio-Show que se suspendió el 9 de agosto por lo incendios y el Castillo de Pedraza ha organizado este sábado y domingo sus 'Caprichos Musicales'. La gira nacional K-pop llegará mañana a Carbonero el Mayor.

Astronomía, patrimonio y rutas

El fin de semana segoviano ofrece también la oportunidad de participar en otro tipo de actividades muy variadas. En El Espinar se realizará esta noche un ‘baño de bosque nocturno’ en La Forestal, cuando la luna llena se levante sobre el pinar y lo cambie todo con su luz.

El domingo en Turégano mirarán al cielo en un taller de astronomía organizado en los alrededores del Castillo, después del Concurso de Pintura Rápida Isidoro Pérez y el domingo también en Santa María la Real de Nieva se ha organizado una visita a la iglesia de Nuestra Señora de la Soterraña.

Estos últimos días de agosto se llevan a cabo asimismo varias marchas y rutas por distintas zonas de la provincia. En Carbonero el Mayor este viernes se ha organizado una quedada familiar en bicis de montaña para hacer un recorrido de diez kilómetros desde la Plaza de Abastos y una mini carrera para los más pequeños.

Por otro lado, el barrio de La Estación de El Espinar celebra mañana la XXIX Marcha del Arcipreste, con una distancia de 15 kilómetros, saliendo desde la Plaza del Caño y en Turégano hay organizada también una marcha en bicicleta, desde la Plaza hasta el Museo Forestal, un recorrido de unos ocho kilómetros.

Las rutas por la Sierra de Guadarrama proponen este sábado una ruta hasta el Mirador de la Boca del Asno-Navalpinganillo y el domingo desde el Puerto de Navacerrada hasta el Puerto de Navafría. Y, finalmente, en Cerezo de Arriba se disputará el domingo el Trofeo Provincial de Ajedrez.