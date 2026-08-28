La Primitiva deja un premio de miles de euros en un conocido pueblo de Segovia y acumula un bote de siete millones

Imagen del punto de venta que ha repartido el premio en Ayllón. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de este jueves de La Primitiva no ha dejado boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y reintegro) ni tampoco de primera categoría (seis aciertos) por lo que el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva.

En el mismo, un único acertante de primera categoría con categoría especial va a poder ganar un premio que asciende a los 7.000.000,00 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) hay dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de La Carlota (Córdoba) y también en el despacho receptor número 70.185 de Ayllón en Segovia, situado en la Plaza Mayor, 27.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 36-02-09-38-33-08, con el complementario el 48 y el reintegro el 3. El Joker ha ido a parar al 7016152.