El yacimiento de Confloenta prolonga sus visitas guiadas hasta final de año tras el éxito del verano

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el vicepresidente y titular de Cultura, José María Bravo, han visitado el yacimiento de la ciudad romana de Confloenta, en Duratón (Sepúlveda), para conocer los resultados de los trabajos de este verano y despedir al equipo de investigadores antes del cierre de la campaña.

La elevada afluencia de público ha llevado a la Diputación a ampliar el programa de itinerarios guiados. Las visitas, que han registrado una media cercana al centenar de personas diarias durante el verano, continuarán a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Para garantizar la atención técnica tanto en el yacimiento como en la oficina de Turismo de Sepúlveda y el Museo Provincial, la institución incorporará la próxima semana personal de refuerzo que dará continuidad a las labores divulgativas desarrolladas por los arqueólogos durante la campaña estival.

El equipo de investigadores, liderado por Santiago Martínez Caballero y Juan José Palao, de la Universidad de Salamanca, coincide con el décimo aniversario del respaldo económico continuado de la institución provincial al proyecto.

Durante la visita, en la que también participó el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, los responsables técnicos explicaron que las excavaciones del mes de agosto se centraron en la zona del Foro municipal (siglo I d.C.).

Los trabajos han permitido sacar a la luz los vestigios del pórtico occidental, el pavimento de su galería cubierta y uno de los accesos a la plaza central, además de delimitar el kardo máximo, la calle principal que conectaba las Termas de Fortuna con el centro monumental.

Pero también la pauta de un posible espacio de culto imperial de mediados del siglo III d.C.

“Este pórtico cerraba el sector meridional del Foro, compuesto por una plaza con pórtico en U dentro de la cual se colocaba un templo”, explicaba Santiago Martínez Caballero.

“Al norte, a un nivel inferior, una segunda terraza algo más ancha, ampliaba el área abierta del Foro, quedando rodeada por un segundo pórtico, del que el año pasado se comenzó a exhumar parte de su estructura occidental”, señaló.

El yacimiento se puede recorrer de manera libre desde el mes de junio tras la culminación de las obras de musealización de las Termas de Fortuna, proyecto que contó con 1,8 millones de euros de fondos europeos Next Generation-UE.

“Esperamos seguir invirtiendo y seguir trabajando en este proyecto cultural de primer orden para la provincia de Segovia; ahora es el momento de invertir en esa puesta en valor, cuyo retorno lo estamos viendo con las visitas llegadas desde diferentes partes de España”, aseguraba José María Bravo.