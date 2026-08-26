Todo lo que hay que saber antes de acudir a los encierros de Cuéllar, los más antiguos de España, para no ser multados

La cuenta atrás está a punto de agotarse y Cuéllar (Segovia) ya está listo para dar el pistoletazo de salida a las Ferias y Fiestas de la Virgen del Rosario 2026. Un acontecimiento que convierte la villa entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre en el epicentro de la diversión y tradición.

Ante la inminente llegada de los festejos, el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, ha emitido un bando para recordar a la ciudadanía todas las normas y recomendaciones que deben seguirse para presenciar o participar en sus tradicionales encierros de toros, los más antiguos de España y la principal seña de identidad de esta localidad.

Los eventos taurinos se celebrarán los días 30 y 31 de agosto y el 1, 2, 3 y 26 de septiembre y se rigen por la ordenanza de los encierros de Cuéllar, publicada el 22 de julio de 2013, y por el reglamento de espectáculos taurinos populares de Castilla y León.

Dichas normativas estipulan una serie de cuestiones que en este bando de Alcaldía se recuerdan. La primera de ellas es que el Ayuntamiento no se hace responsable de la seguridad de quienes se sitúen en las inmediaciones del paso de la manada, ya que los participantes "están asumiendo un riesgo voluntario para su seguridad personal".

Inciden en el escrito dirigido a la ciudadanía que en la zona de los corrales del río Cega, el riesgo a la salida de los astados es "extremo".

También se recuerda que está prohibido el uso de la zona de El Embudo para ver el encierro o como lugar de refugio, ya que es un área que "no es segura para las personas y su exclusivo cometido es dirigir a las reses hacia el recorrido urbano".

Quienes acudan con vehículos al encierro campero, es importante saber que el acceso por el túnel 2 estará cortado desde las 08:00 horas y hasta la finalización del encierro.

Asimismo, para acceder a los lugares habilitados en vehículo en El Embudo para presenciar la bajada de las reses únicamente se podrá realizar en base al horario e itinerario estipulado.

Este establece los accesos hasta las 09:00 horas por el túnel 3 o por el camino de Las Maravillas, a través del tramo señalizado situado inmediatamente después de la urbanización. Cabe resaltar que el horario es aproximado, dependiendo siempre del desarrollo del encierro.

Desde las 08:00 horas estará prohibido el acceso de vehículos a través de la intersección del final de El Embudo con la calle Camilo José Cela. Además, los que estén dentro del recorrido urbano comenzarán a ser retirados por la grúa a partir de las 07:30 horas y serán sancionados.

Recuerdan que las tierras de labor son propiedades privadas, por lo que únicamente estará permitido el tránsito de vehículos por los caminos, a excepción de los lugares habilitados para ver el encierro. El incumplimiento de las normas puede acarrear sanciones.

Entre las 06:00 y 08:00 horas estará cortada la antigua carretera N-601, entre la rotonda de la GLUS y la salida 57 de la Autovía de Pinares (A-601).

El acceso a los Corrales del Cega desde Cuéllar tendrá que ser a través de la salida 55 de la A-601 y los vehículos que procedan de la SG-342 y usen el Camino del Salinero para llegar a dichos corrales han de desviarse en sentido Cuéllar por la antigua N-601 e incorporarse a la salida 55 de la Autovía de Pinares para llegar hasta el destino.

Los caballistas que cuenten con autorización tienen que cumplir íntegramente con la Declaración Jurada que han rubricado, junto con su inscripción, estando siempre a disposición y a la atención de los directores de campo y la organización.

Todos aquellos caballistas que vayan con su carro de transporte tienen que aparcar en el Polígono Industrial Malriega y transitar por la antigua N-601, sin invadir el carril peatonal, hasta pasar por el túnel bajo la A-601 en dirección a los corrales.

Desde el Ayuntamiento, en cualquier caso, se solicita que porten prendas con bandas reflectantes para ser visibles por los vehículos y evitar accidentes.

Ante la gran presencia de personas viendo la suelta de los toros en los Corrales del Cega y el peligro existente por la circulación de vehículos frente a los corrales tras la inmediata salida de la manada, recuerdan que está "absolutamente prohibido" transitar con vehículos a motor frente a las puertas de los corrales tras la salida del ganado.

Inciden en que se vigilará, denunciará y sancionará cualquier comportamiento que incumpla esta advertencia, amparándose en el artículo 6.3 del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León.

El bando también pone de manifiesto que el director de lidia y los pastores tienen carácter de autoridad dentro del recorrido urbano. Estos segundos tienen encomendada la labor de auxilio a corredores y espectadores y la protección de la integridad de los toros.

Por ello, los corredores deben facilitar su trabajo y colaborarán con los pastores cuando soliciten ayuda, especialmente cuando se trate de tirar de las reses con la finalidad de que los astados lleguen lo antes posible a la Plaza de Toros.

Está "totalmente prohibido" acompañar a la manada durante el recorrido campestre a todas las personas, ya sea a pie o a caballo, que no estén autorizadas, según el artículo 5 de la ordenanza.

Por último, en la zona de recorrido y expansión la presencia de vehículos estará "totalmente prohibida", a excepción de aquellos que específicamente cuenten con autorización para el buen desarrollo del espectáculo.

Invitación al pregón

Por último, Carlos Fraile ha emitido un segundo bando para invitar a vecinos y visitantes a acudir al pregón de las fiestas el día 29 de agosto a partir de las 19:30 horas, en la Plaza Mayor de Cuéllar.

Asimismo, ha querido trasladar su felicitación personal a la corregidora de las fiestas, Judith Frutos, y a sus damas, Laura Martín y Natalia del Olmo, además de a la Coral Cuellarana, encargados de pronunciar el pregón.