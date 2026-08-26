Dos presos, investigados por robar 900 euros y dispositivos electrónicos en una empresa de un pueblo de Segovia

La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un robo con fuerza en una empresa de Valseca Cedida

La Guardia Civil ha investigado a dos presos del Centro Penitenciario de Valladolid como presuntos autores de un robo con fuerza cometido el pasado mes de junio en una empresa de reciclaje de Valseca en Segovia.

Los dos hombres ya se encontraban privados de libertad por otras causas cuando los agentes les atribuyeron su presunta participación en el asalto.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 22 de junio.

Los autores habrían estudiado previamente tanto el entorno de la empresa como sus sistemas de seguridad antes de forzar los accesos de la instalación.

Una vez dentro, accedieron a la zona de oficinas y se apoderaron de 900 euros y varios dispositivos electrónicos.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Segovia, permitió determinar que los dos investigados formarían parte de un grupo criminal organizado especializado en robos en polígonos industriales.

Según las pesquisas, la organización centraba su actividad en el asalto de naves empresariales y talleres mecánicos situados en zonas industriales.

Los agentes también lograron identificar plenamente el vehículo utilizado para cometer el robo y emprender posteriormente la huida.

Tras las gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió finalmente a investigar a los dos presuntos autores en el propio centro penitenciario de Valladolid, donde cumplen condena por hechos ajenos a este procedimiento.

La investigación se enmarca en las actuaciones de la Guardia Civil para esclarecer robos cometidos en empresas y establecimientos situados en polígonos industriales.