Entran en vigor: 118 ayudas económicas para los negocios rurales en pueblos de Segovia de menos de 1.000 habitantes

La Diputación de Segovia ha abierto este viernes, 21 de agosto, la convocatoria de ayudas para el comercio rural minorista y venta ambulante 2026. Una línea que contempla hasta 118 subvenciones para negocios de los pueblos más pequeños de la provincia.

La convocatoria ha sido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y cuenta con un presupuesto total de 220.000 euros, con los que pretenden apoyar a quienes mantienen abiertos establecimientos y servicios esenciales en el medio rural, contribuyendo con su actividad a mantener vivos los pueblos.

Las ayudas se dirigen a negocios de comercio rural minorista y actividades de venta ambulante dados de alta en municipios de la provincia segoviana de menos de 1.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes.

La institución provincial quiere favorecer la comercialización y el aprovisionamiento de bienes de consumo esenciales en el medio rural, al tiempo que protege la importante función social que desarrollan estos negocios como espacios de convivencia y encuentro.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que detrás de cada una de estas subvenciones "hay un negocio que abre cada día sus puertas, presta un servicio a sus vecinos y contribuye a que nuestros pueblos sigan teniendo vida y actividad".

En esta línea, ha señalado que "apoyar al comercio rural no significa solo respaldar una actividad económica, sino que garantiza que las personas que viven en nuestros municipios más pequeños puedan seguir teniendo cerca productos y servicios que forman parte de su día a día".

"Los comercios y los vendedores ambulantes son una pieza fundamental de nuestros pueblos. Son quienes aseguran que determinados productos lleguen hasta nuestros municipios, pero también quienes conocen a sus vecinos, generan relaciones y mantienen espacios de encuentro", ha añadido.

La Diputación de Segovia quiere, por todo ello, "estar al lado de estos profesionales y contribuir, dentro de nuestras posibilidades, a que puedan continuar desarrollando su actividad".

Los 118 negocios beneficiarios tienen que presentar ante la institución provincial la correspondiente justificación de la ayuda concedida, según lo establecido en las bases de la convocatoria, hasta el 30 de septiembre de este año.