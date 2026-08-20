Los nueve restaurantes de la provincia de Segovia donde podrás degustar los nuevos Menús Km.0

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez visita uno de los nueve restaurantes. Diputación de Segovia.

Nueve restaurantes adscritos a la marca Alimentos de Segovia ofrecerán a lo largo de los próximos doce meses un Menú Km.0 elaborado íntegramente con materias primas de la provincia.

La iniciativa es posible gracias a la resolución de la línea de ayudas promovida por la Diputación de Segovia a través del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, que destina una partida global de 20.000 euros para que cada establecimiento disponga de una inyección de 2.000 euros con la que desarrollar sus propuestas culinarias locales.

Los locales beneficiados se distribuyen por varios puntos de la geografía segoviana: Cañada Real y Vinarte en Prádena, Vacceos en Coca, La Brasería de Cuéllar y Hostal Mesón San Francisco de Cuéllar; Lobiche en Navafría, La Bonita de Martincano, así como los reconocidos José María y Zibá en la capital.

Ocho de estos nueve espacios hosteleros repiten en el programa tras el balance positivo de ediciones anteriores, lo que constata el arraigo de este formato entre el sector restauración y los productores locales.

Los restaurantes firmantes mantendrán activas sus propuestas gastronómicas de proximidad durante todo un año, utilizando los alimentos con el sello provincial como base de sus creaciones.

Desde la institución provincial, la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, valora el alcance territorial de la iniciativa para dar visibilidad al trabajo agroalimentario segoviano tanto entre los vecinos de la provincia como entre los turistas que la visitan.