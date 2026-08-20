Cuéllar celebra los 30 años de su Feria Medieval Mudéjar con más de 70 expositores y tres días de historia y música

Cuéllar se prepara para regresar a la Edad Media este fin de semana con una edición especialmente señalada de su Feria Medieval Mudéjar.

La localidad segoviana celebrará desde este viernes, 21 de agosto, y hasta el domingo 23 el 30 aniversario de una cita que reunirá a más de 70 expositores.

Entre ellos más de 40 artesanos, y que volverá a convertir el Parque de la Huerta del Duque en el epicentro de una celebración que reivindica la convivencia de las tres culturas.

La feria ofrecerá durante tres jornadas una combinación de mercado medieval, artesanía, gastronomía, música, teatro, juegos, espectáculos itinerantes y actividades vinculadas al patrimonio de Cuéllar.

Una programación diseñada para todos los públicos y en la que volverá a tener un papel destacado la participación de vecinos, grupos y asociaciones locales en la recreación del poblado medieval.

La apertura tendrá lugar el viernes a las 19:30 horas, con la animación musical de los Batukantes de Zereia y la salida del Cortejo Real desde el Castillo, acompañado por los dulzaineros de A Por Ellos y los grupos de participación ciudadana.

Uno de los primeros actos será el pregón inaugural, seguido del nombramiento del Centro de Día de Personas Mayores como Alféreces Mayores de Cuéllar, en reconocimiento a su implicación en la vida de la feria.

Tres días para viajar al medievo

El sábado concentrará buena parte de las actividades. La jornada comenzará con una visita guiada desde el Castillo hasta el Parque de la Huerta del Duque, a cargo de Lucía Velasco, responsable del archivo, y continuará con talleres, juegos medievales, justas, espectáculos itinerantes y actuaciones de música tradicional.

La música de raíz tendrá además un espacio propio dentro de Folk Cuéllar, con las actuaciones de El Portal de Carmen, Castora Herz & La Quadrilla y Delameseta, propuestas que combinan la tradición con nuevos sonidos y lenguajes contemporáneos.

El domingo llegará con nuevas propuestas de animación, exhibiciones de cetrería, teatro, cuentacuentos y juegos medievales en la Aldea Infantil. También actuarán los dulzaineros de La Encina, Yellow Folk, Castilviejo y la Coral Cuellarana dentro de Folk Cuéllar.

El cierre de la feria tendrá lugar a las 21:00 horas con uno de los momentos más tradicionales de la celebración: «A Por Ellos», en el Escenario Viandas, con dulzaineros, feriantes y visitantes bailando al ritmo de la música.

La programación musical concluirá a las 22:00 horas con el concierto «A por ellos» en la Plaza de la Soledad.

Un aniversario con sabor a homenaje

Los 30 años de la Feria Mudéjar tendrán también un componente de reconocimiento a quienes han contribuido a consolidarla como una de las principales citas del calendario de Cuéllar.

Entre los homenajeados estará el alfarero Jesús Polo Senovilla, conocido como 'Chiqui', que recibirá el título de Alfarero del Duque 2026 y mantendrá su tradicional puesto dentro de la feria.

El aniversario servirá así para poner en valor no solo el mercado y la ambientación medieval, sino también el patrimonio de la villa.

Durante el fin de semana habrá visitas guiadas al Centro de Interpretación de Arte Mudéjar y al Castillo, iglesias abiertas y la visita teatralizada «Tecnomedievo».