Siete jóvenes, de entre 15 y 22 años, heridos tras el vuelco de una furgoneta en una carretera de Sepúlveda

Siete jóvenes resultaron heridos de diversa consideración este miércoles tras el vuelco de una furgoneta en la carretera SG-V-2323, a la altura del término municipal de Sepúlveda.

El accidente se produjo a las 17.12 horas en el kilómetro 17 de esta vía, cuando, por causas que se investigan, el vehículo se salió de la calzada y terminó volcando.

El suceso fue comunicado al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, desde donde se alertó de que los siete ocupantes del vehículo precisaban asistencia sanitaria por golpes y heridas de diversa consideración.

La sala de operaciones del 1-1-2 movilizó hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Sepúlveda y un helicóptero medicalizado.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a los siete ocupantes de la furgoneta. Un varón y una mujer, ambos de unos 15 años, recibieron el alta in situ tras ser valorados por los facultativos.

Por su parte, otros cinco jóvenes tuvieron que ser evacuados al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. Dos mujeres de unos 16 años fueron trasladadas en la UVI móvil.

Mientras que una mujer y dos varones, con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, fueron evacuados en ambulancias de soporte vital básico.

La intervención sanitaria se prolongó durante varios minutos hasta completar la atención y el traslado de los heridos, mientras los agentes de la Guardia Civil regulaban el tráfico en la zona y recababan información para esclarecer las circunstancias del accidente.