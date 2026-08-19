El Ayuntamiento de Cuéllar pone en alquiler 242 hectáreas para favorecer el acceso a agricultores de la comarca

Campos de cereal en Castilla y León en imagen de archivo. Fotografía: RMestudios

El Ayuntamiento de Cuéllar ha informado que ha puesto en marcha el procedimiento para el arrendamiento de 242,1908 hectáreas de terreno agrícola.

El objetivo pasa por poner estas tierras a disposición de los agricultores de la zona.

Las parcelas proceden, en buena parte, de las denominadas Tierras de Masa Común de la concentración parcelaria, cuya cesión al Ayuntamiento por parte de la Junta de Castilla y León se materializó a finales de 2025.

La medida llega después de la finalización del convenio que el Ayuntamiento mantenía con la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León para el arrendamiento de las tierras sobrantes de la concentración parcelaria.

Durante el año 2025, el consistorio trabajó con la administración para intentar renovar dicho acuerdo, pero la Junta comunicó que no se contemplaba su prórroga al plantearse la creación de un futuro Banco de Tierras.

Ante esta situación, el Ayuntamiento optó por solicitar directamente la cesión de las parcelas, una vía que permitió incorporar 170,9279 hectáreas de terreno agrícola a su patrimonio.

A estas tierras se suman las casi 52 hectáreas de los denominados Cuarteles de El Henar, alcanzando así las 242,1908 hectáreas que forman parte del actual procedimiento de arrendamiento.

Unas 225 parcelas y un máximo de 8,5 hectáreas por adjudicatario

El pliego contempla aproximadamente 225 parcelas de superficies muy diversas. Cerca de la mitad no supera la media hectárea, mientras que las parcelas de los Cuarteles de El Henar, de mayor extensión, algunas de hasta cuatro hectáreas, se han dividido para facilitar el acceso a varios adjudicatarios.

Cada licitador podrá optar a un máximo de 8,5 hectáreas, con contratos de una duración de cinco años y un precio base de licitación de 95 euros por hectárea y año.

El principal criterio de adjudicación será la oferta económica, aunque el pliego incorpora también una valoración específica para jóvenes agricultores y mujeres titulares de explotaciones agrarias o que pretendan incorporarse a esta actividad.

En estos casos, quienes hayan presentado inicialmente un compromiso de ejercer la actividad o ser titulares de una explotación deberán acreditarlo antes de formalizar el contrato, así como acreditar el alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Esta situación deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato y justificarse anualmente ante el Ayuntamiento.

Las parcelas deberán ser trabajadas directamente por las personas adjudicatarias. No estará permitida su cesión ni el subarriendo, total o parcial, a terceros.

El incumplimiento de esta condición supondrá la resolución del contrato y la pérdida de la fianza definitiva.

Presentación de ofertas

El plazo para presentar las ofertas permanecerá abierto del 21 de agosto al 9 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.

El procedimiento contempla además la posibilidad de realizar una nueva convocatoria si algunas parcelas quedaran sin adjudicar en la primera licitación.

En este caso, se establece que el precio del contrato se aplicará únicamente sobre la superficie arable o productiva de las parcelas, teniendo en cuenta que algunas de las fincas cuentan con zonas improductivas.

Por otra parte, el Ayuntamiento está tramitando ante la Confederación Hidrográfica del Duero la incorporación de la totalidad de las tierras de su propiedad a la Comunidad de Regantes de la Comarca Páramo de Cuéllar, siguiendo la petición realizada por la Junta Agropecuaria Local.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca poner suelo agrícola a disposición de los profesionales del sector, facilitar el acceso a la tierra y prestar especial atención a perfiles como los jóvenes agricultores y las mujeres que quieran desarrollar o consolidar su actividad agraria.