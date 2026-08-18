Herido un parapentista tras sufrir un accidente en una zona de difícil acceso de la estación de La Pinilla

Imagen del parapentista herido en la estación de La Pinilla. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Un parapentista ha resultado herido en la mañana de este martes, 18 de agosto, en la estación de La Pinilla, en Cerezo de Arriba (Segovia) como ha informado el Servicio de Emergencias 112 en un suceso que se ha producido a las 9:07 horas.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que arrancó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León informando de un accidente de parapente en la estación de retorno de La Pinilla.

El alertante indicaba que el parapentista, un varón de unos 40 años, se había lesionado una pierna y la zona en la que se encontraba era de difícil acceso.

Fue entonces cuando el gestor del 112 realizó, de forma inmediata, una multiconferencia con Emergencias Sanitarias SACYL que se encargó de realizar una primera valoración indicando al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia.

También con el Centro Coordinador de Emergencias que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y ha movilizado al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.