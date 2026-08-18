Carlos Fraile, alcalde de Cuéllar: "En pocos sitios hacen lo que hacemos aquí, son las semanas más bonitas del año”

Cuéllar se prepara para volver a vivir uno de los momentos más intensos del año, y como afirma su alcalde, "las semanas más bonitas".

El municipio segoviano encara un final de mes marcado por la celebración de su 30ª Feria Mudéjar (del 21 al 23 de agosto) y, apenas unos días después, por sus fiestas patronales con sus tradicionales encierros, (del 28 de agosto al 3 de septiembre) declarados de Interés Turístico Internacional.

Una doble cita que transforma las calles, llena los establecimientos hosteleros y atrae cada año a vecinos, visitantes, muchos extranjeros, y a quienes regresan al municipio durante el verano.

Al frente de la organización está el alcalde, Carlos Fraile, que afronta estas fechas entre la responsabilidad que supone garantizar que todo funcione y el “orgullo” por unas tradiciones que, en su opinión, “forman parte de la identidad de Cuéllar”.

La Feria Mudéjar cumple tres décadas convertida en una cita consolidada, mientras que los encierros vuelven a poner a la localidad en el foco del turismo taurino nacional e internacional.

Fraile reivindica además la capacidad del municipio para conservar su pasado, “desde la convivencia histórica de las culturas cristiana, judía y musulmana hasta unas fiestas transmitidas de generación en generación”.

Al tiempo que apuesta por que todo ese patrimonio siga generando actividad económica.

Pregunta. Comenzamos por la Feria Mudéjar. Este año cumple 30 años. ¿Qué supone para Cuéllar alcanzar esta efeméride?

Respuesta. Supone celebrar una efeméride muy importante. La Feria Mudéjar es un mercado medieval con artesanos, talleres, justas y el Festival de Folclore, y durante estos tres días nos permite viajar a lo que fueron nuestros antepasados en época medieval y sumergirnos en un marco incomparable como es la Huerta del Duque.

Es una feria con actividades para todos los públicos y con espectáculos variados y diversos que nos hacen viajar hasta aquella época.

Las fiestas de Cuéllar son mucho más que unas fiestas

P. Además de ser un acontecimiento festivo y turístico, es una manera de reivindicar el patrimonio, la historia y la cultura de Cuéllar.

R. Sí. Hay que poner en valor toda esa economía vinculada a los artesanos y a las actividades medievales, porque permite que estos colectivos tengan su protagonismo.

Y este año, además del 30 aniversario, queremos subrayar dos cuestiones. Por un lado, el nombramiento como alférez del Centro de Día de las Personas Mayores de Cuéllar, que ha colaborado prácticamente desde los inicios con la feria.

Y, por otro, el homenaje al maestro alfarero Jesús Polo ‘Chiqui’, que tristemente ha fallecido este año y que ha sido una persona muy vinculada a Cuéllar.

Muchos vecinos, cuando éramos niños, disfrutamos de sus demostraciones y de sus talleres de barro.

En un momento en el que hablamos tanto de tecnología y de inteligencia artificial, también es importante recordar esas formas artesanales de crear.

P. ¿Cuántos visitantes esperan este año?

R. No quiero equivocarme con una cifra concreta, pero sí podemos decir que, después de 30 años, la feria está puesta en el mapa y en el calendario.

Congregamos a muchos vecinos y visitantes, tanto de Segovia como de Valladolid, especialmente atraídos también por el Festival de Folclore y los conciertos nocturnos. A lo largo del viernes, el sábado y el domingo pasan miles de personas por la zona.

P. Detrás de una programación así hay muchas horas de trabajo. ¿Cómo se organiza una feria de estas dimensiones?

R. Sí, hay mucho trabajo detrás. Además del esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento, administrativamente cada vez es más complejo organizar este tipo de actividades.

En Cuéllar apostamos por una organización directa por parte del Ayuntamiento. Cada actividad que aparece en el programa tiene su procedimiento administrativo, ya sean las actuaciones del Festival de Folclore, las justas o cualquier otra propuesta.

P. La Feria Mudéjar también recuerda que en Cuéllar convivieron tres culturas. ¿Es importante trasladar ese mensaje a las nuevas generaciones?

R. Claro. En Cuéllar convivieron las tres culturas: la cristiana, la judía y la musulmana. Eso nos une y nos permite poner en valor lo que ha habido en Cuéllar.

Además, tenemos talleres y actividades para pequeños y mayores, el folclore, las justas, que son un espectáculo de caballos que gusta mucho a los niños, la participación de la Coral Cuellarana y también una parte gastronómica que invita a quedarse y disfrutar de los productos.

P. Treinta años después, ¿la Feria Mudéjar todavía tiene margen para crecer o reinventarse?

R. Es una feria consolidada, pero eso no significa que no pueda seguir creciendo. Originalmente comenzó en la explanada del Castillo de los Duques de Alburquerque y después se produjo el traslado al Parque de la Huerta del Duque, porque el contexto es mucho mejor.

Creo que el Ayuntamiento de Cuéllar ha sido ambicioso apostando por esta feria y para que siga creciendo, especialmente desde el punto de vista de que las personas que la visitan se queden, generen actividad económica y puedan disfrutar de las actividades gastronómicas y musicales.

Queremos que Cuéllar sea un ejemplo para toda Segovia y Castilla y León

P. Y después de la Feria Mudéjar llegan las fiestas patronales y los famosos encierros de Cuéllar. ¿Cómo se presentan este año?

R. Son unas fiestas en las que hay que subrayar su declaración de Interés Turístico Internacional y que cuentan con los encierros más antiguos de España.

Para los vecinos son mucho más que unas fiestas. Simbolizan nuestra tradición, nuestra cultura y aquello que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Pero además tenemos un buen número de visitantes internacionales y nacionales que generan actividad económica.

Este año son unas fiestas continuistas en cuanto a la programación musical, las actividades de las peñas y las propuestas del Ayuntamiento, con verbenas, conciertos y la parte taurina.

En este último aspecto hay que poner en valor el giro que ha dado el Ayuntamiento, apostando por ganaderías que están en las primeras plazas de España y Francia.

Los profesionales taurinos que participan quizá no sean conocidos por el gran público, pero tienen una categoría importante y participan en ferias como Madrid, Pamplona, Bilbao o San Sebastián, además de plazas francesas.

Eso nos permite hablar también de un turismo taurino. Este año esperamos visitantes de Francia, Portugal, Reino Unido e incluso algún italiano que ya me ha confirmado que va a venir.

P. ¿Qué fechas y momentos del programa considera imprescindibles?

R. Las fiestas se desarrollan hasta el jueves 3 de septiembre y el programa es muy variado y para todos los públicos. Prácticamente a todas horas, de viernes a jueves, podemos encontrar actividades en la calle.

Yo no me perdería el pregón, que es un momento diferente de inicio de las fiestas. La Plaza Mayor se llena para escucharlo y este año correrá a cargo de la Coral Cuellarana, coincidiendo con el 40 aniversario de su fundación.

Y, por supuesto, están los encierros, con ese traslado desde el campo, por el pinar y otras zonas, para su posterior entrada en el casco urbano durante cinco días, de domingo a jueves.

También destacaría todas las actividades que organizan las peñas, tanto para mayores como para pequeños, porque dan muchísimo colorido a las fiestas.

P. Agosto y los primeros días de septiembre son, por tanto, fundamentales para la economía de Cuéllar.

R. Ahora mismo la hostelería está totalmente llena, con plazas que incluso se reservan de un año para otro. Durante julio y agosto tenemos muchos visitantes y también regresan los que denominamos ‘hijos del pueblo’, que vienen a Cuéllar y a la comarca.

Es un flujo de personas importantísimo que se nota en los comercios, las tiendas, las entidades bancarias y en la vida del municipio. Para este alcalde, estos meses son una de las mejores épocas del año para ver Cuéllar.

Ahora mismo la hostelería está totalmente llena, con plazas que incluso se reservan de un año para otro.

P. Hay algo muy especial en estas fiestas: el encuentro de distintas generaciones y familias alrededor de unas tradiciones que se mantienen desde hace siglos. ¿Cómo se puede evolucionar sin perder esa esencia?

R. En la labor de difundirlas y protegerlas. Lo que yo palpo es que las fiestas de Cuéllar son unas fiestas totalmente distintas de las de 2019, y quizá nos pasa desapercibido y ponemos menos en valor lo que hacemos.

Los ganaderos y las personas que nos visitan nos dicen que lo que se hace en Cuéllar es una cuestión única. En muy pocos sitios se hace ese traslado de los encierros de más de cinco kilómetros acompañado únicamente de caballos y bueyes.

Es necesario que nos recuerden esas cosas para sentirnos orgullosos y poner en valor nuestra tradición, nuestra esencia y nuestra cultura.

Carlos Fraile posa en el balcón del ayuntamiento. Cedida

P. Organizar unos encierros de estas características debe suponer también una enorme responsabilidad. ¿Cómo se consigue conjugar esa organización con el disfrute de las fiestas?

R. Es cuestión de coordinación de todos los agentes implicados: seguridad, la parte taurina, la musical y todos los demás ámbitos. Al final conlleva mucho trabajo y esfuerzo, pero es una maquinaria que está bien engrasada.

Para nosotros es uno de los mayores retos que asumimos como equipo de Gobierno durante el año. Cuando llega el último día hay un sentimiento de tristeza, pero también una satisfacción porque, en líneas generales, todo ha salido bien y no ha habido ningún percance para ninguna persona.

Para eso ponemos en marcha los mecanismos de la Junta de Seguridad y toda la coordinación que se trabaja durante el año. También hacemos un esfuerzo económico muy importante en la asistencia sanitaria de los encierros, con doble equipo médico y numerosas ambulancias.

Queremos que Cuéllar sea esos días un ejemplo para toda Segovia y Castilla y León.

P. Si tuviera que elegir una imagen de Cuéllar para transmitir a quienes vienen de fuera durante estas semanas, ¿cuál sería?

R. Una villa de Cuéllar abierta, amable, cercana y receptiva con el visitante y con quien quiera conocer nuestras señas de identidad.

Nuestros recursos patrimoniales, con el castillo, la muralla, las iglesias y todo nuestro entorno natural, estoy seguro de que van a gustar a cualquiera que nos quiera visitar. Por eso hago la correspondiente invitación.

Muchos de los turistas que llegan durante estos días regresan durante el año.

P. Y como alcalde, ¿hay algo que no se vaya a perder de las fiestas?

R. Obviamente no. Estaré en la representación institucional y también en la labor de organización, pero si tuviera que quedarme con un momento concreto, sin dudas, sería uno de los grandes momentos de las fiestas.

P. Para terminar, ¿qué le diría a quien todavía no conozca Cuéllar y esté pensando en acercarse estos días?

R. Que venga y conozca Cuéllar. Las fiestas son un buen momento para descubrir el municipio, pero también tenemos constancia de que muchos de los turistas que llegan durante estos días regresan durante el año, de una manera mucho más tranquila, para disfrutar de todos nuestros recursos turísticos.

Cuéllar es un municipio acogedor y estas fechas son una oportunidad para conocer la villa, sus tradiciones, su patrimonio y todo lo que podemos ofrecer.