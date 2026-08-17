Minutos de tensión en Cantalejo tras escaparse un toro del encierro: hay una mujer herida

Las fiestas patronales de Cantalejo (Segovia) que se celebran en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque han dejado, en la mañana de este lunes 17 de agosto, un gran susto en el encierro mixto, con inicio en el campo y desarrollo por las calles de la localidad, tras escaparse un toro durante varios minutos del recorrido.

“El encierro ha comenzado a las 9:00 horas de esta mañana. El toro ha levantado la talanquera y se ha colado por debajo para dar una vuelta a la manzana en la zona de la plaza de España de nuestra localidad”, ha asegurado Ana Rosa Zamarro, alcaldesa de Cantalejo, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El animal abandonó el recorrido delimitado por las talanqueras para recorrer varias calles próximas hasta alcanzar la plaza de España generando minutos de tensión entre los asistentes en un suceso que ha tenido lugar a las 10:28 horas como informa el 112.

“Ha estado unos dos minutos fuera del recorrido, pero la gran coordinación entre todos ha evitado males mayores y el toro no ha estado desaparecido en ningún momento”, añade la alcaldesa.

Ana Rosa Zamarro ha afirmado que “la seguridad es total en los encierros de Cantalejo” y que “estudian al detalle cada festejo taurino” con una “gran coordinación para evitar cualquier tipo de suceso”.

El 112 ha informado que el toro, tras escaparse por la talanquera, ha embestido a una mujer de unos 55 años que ha caído hacia atrás golpeándose la cabeza.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Sacyl que ha enviado un helicóptero medicalizado al lugar.

El Servicio de Emergencias ha añadido que la herida ha sido trasladada, finalmente, al Complejo Asistencial de Segovia.