La colección que descubre la provincia de Segovia dedica su décimo libro a una histórica iglesia declarada BIC en 2022

Eugenio Plaza y José María bravo presentan el libro 'La iglesia de la Inmaculada Concepción de Trescasas'. Diputación de Segovia

La colección 'La provincia de Segovia al detalle', promovida por la Diputación, ha lanzado este lunes, 17 de agosto, su décimo ejemplar bajo el título 'La iglesia de la Inmaculada Concepción de Trescasas', obra de Eugenio Plaza Pastor.

En el acto de presentación ha participado el vicepresidente y diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, junto al escritor. El objetivo de esta colección es dar a conocer en profundidad los elementos del paisaje arquitectónico, eclesiástico y arqueológico de la provincia.

La puesta de largo oficial de esta nueva publicación tendrá lugar el próximo 24 de agosto a las 19:00 horas en Trescasas. Esta décima obra se une a otros ejemplares que han recogido, entre otros detalles, las aljamas y morerías del territorio, las características del Cerro de los Amadenes o las singularidades de la iglesia de Santa María de Aguilafuente posteriores al Sínodo de 1472.

El escritor Eugenio Plaza, nacido en Trescasas, el interés por la iglesia de la Inmaculada Concepción se encuentra en su deseo de esclarecer el valor artístico del templo, pero, sobre todo, su historia que se fusiona junto con la del propio entorno.

A lo largo de 125 páginas, el autor, que se ha adentrado en el archivo de la Abadía de San Ildefonso, el archivo parroquial de Trescasas, el archivo diocesano y el Archivo General de Palacio para su investigación, contextualiza la construcción del templo dentro de la deficiente conservación en la época de las parroquias de San Benito de Trescasas y de San Pedro de Sonsoto.

También ha consultado publicaciones anteriores de autores como Luis Miguel Yuste Burgos, Lourdes López o Mercedes Moreno Alcalde.

Sin dejar de lado las distintas leyendas vinculadas a la construcción del templo que tienen que ver con las recurrentes visitas del rey Carlos III al entorno de Trescasas por su afición a la caza, Plaza ha respaldado con datos fidedignos su investigación, sumando a Felipe V a la ecuación.

"Es él quien, haciendo instrumento de su política regalista, obtiene del papa Benedicto XIII la concesión de una jurisdicción eclesiástica especial, la Abadía de San Ildefonso, segregando su territorio del obispado de Segovia y garantizándole una cercanía a la autoridad eclesiástica con las parroquias que resultó providencial para la construcción de la nueva iglesia", ha explicado el investigador.

Asimismo, ha añadido que "esta circunstancia, además, propició, a través del abad, el interés de la familia real por unos lugares que, de otra manera, no habrían existido".

Éstas y otras cuestiones referentes a la iglesia, declarada en 2022 Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por la Junta de Castilla y León, son abordadas por Eugenio Plaza en cuatro capítulos.

Cada uno de ellos recoge, desde el contexto histórico y los antecedentes de su construcción, hasta las breves biografías de sus maestros de obras y albañiles, pasando por las instituciones dependientes de las parroquias de Sonsoto y Trescasas, el origen y el proyecto de la edificación del templo o los promotores de la obra de la nueva iglesia.