La provincia de Segovia vive su fin de semana grande combinando tradición y cultura: estas son todas las actividades

Con la llegada del ecuador de agosto, la provincia de Segovia se prepara para vivir su fin de semana grande con una programación que combina tradición y cultura. Y es que casi todos los pueblos están inmersos en sus festejos mayores en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

La provincia se convierte así en el epicentro del ocio y la tradición popular, con verbenas, las danzas de los paloteos y eventos gastronómicos, además de una amplia y destacada propuesta cultural para todos los públicos.

Las fiestas del 15 de agosto transforman, de esta manera, municipios como Coca, Cantalejo, El Espinar, Aguilafuente o Fuentepelayo en núcleos de devoción, tradición y arraigo popular.

Las celebraciones arrancarán con la solemnidad de las misas mayores y procesiones patronales, mientras el ambiente festivo se intensifica con los tradicionales encierros taurinos, tanto camperos como urbanos en la comarca de la Tierra de Pinares, los desfiles de peñas con charangas o los campeonatos de juegos populares.

Al caer la noche, las verbenas y veladas musicales se abrirán paso con eventos multitudinarios que alargarán la fiesta hasta el amanecer. De esta forma, los visitantes tendrán donde elegir en la provincia segoviana para disfrutar de unas fiestas este fin de semana.

La oferta de ocio, en estos días, también se amplía con otros eventos, en los que el teatro y la música copan los programas elaborados por ayuntamientos e instituciones.

El programa '921 Distrito Musical', en el que colabora la Diputación de Segovia, llega este viernes a Riofrío de Riaza, donde Alberto Urroz presentará al piano 'II tempo sospeso', en la iglesia de San Miguel.

Por otro lado, el domingo, la soprano Virginia Bravo, acompañada al órgano por Manuel, ofrecerá el concierto 'Las Tres Culturas' en la iglesia de San Bartolomé de Sangarcía, mientras que Fuente El Olmo de Fuentidueña recibirá al Mago Trío con 'Cuba y el Jazz'.

O Grajera, que disfrutará de De Medio Registro, que ofrecerá sones instrumentales de las Españas del Siglo de Oro.

Asimismo, las Noches Mágicas de La Granja volverán este fin de semana al escenario de la Real Fábrica de Cristales. Este viernes llega Valeria Castro Rodríguez, cantautora española que fue nominada a los premios Grammy Latinos en 2023 en la categoría a mejor canción de cantautor.

Mañana sábado es el turno es del DJ Symphonic & Royal Concert Orchestra los que animarán la noche con sus ritmos.

Prádena, en su caso, celebrará este sábado el segundo festival 'Entre Teclas y Montañas', con flamenco en la iglesia de San Martín, 'Canciones del Mundo en la plaza de toros', y latín jazz, flamenco y Sinestesia en la Plaza Mayor.

Todo esto no acaba aquí, ya que San Cristóbal de Segovia espera al ciclo 'A las nueve', que traerá este viernes a la joven cantautora local Silvia Sanjuán con 'No solo musas'.

Y en El Espinar, la Banda de Música propone el domingo un concierto de pasodobles en el Parque Geromini, en un acto en el que se rendirá homenaje a Julián Águila, amante de este género y periodista.

Por otro lado, la Banda de Música de la Asunción estará en Navalmanzano el domingo, dentro del ciclo provincial 'Aperitivos Musicales a Banda'.

Respecto al teatro, el programa '¿Dónde vas a lavar?' sigue con su calendario y este viernes estará en Collado Hermoso con Teatro Vas de Arte y su espectáculo 'La reivindicación de las lavanderas'.

Corral de Ayllón acogerá el Memorial Teatro, mientras que Cuéllar recibirá a Kamarú. Valle de Tabladillo y Lastras del Pozo recibirán el sábado las actuaciones de otro programa de la institución provincial, 'Aquí Teatro'.

El domingo también habrá teatro en Labajos, con Tamanka Teatro y 'Los duendes de Pachamama'; Martín Miguel recibirá a Títeres de María Parrato; y Navas de Riofrío a Teatro Triguiñuelas.

Más actividades

El calendario de eventos culturales y sociales en la provincia de Segovia cuenta también con otro tipo de actividades. A lo largo del fin de semana la Plaza de Castilla de San Rafael acogerá su popular Feria de Artesanía, con la participación de treinta y cinco artesanos.

Asimismo, los talleres de costura y reciclaje de ‘Sostejible’ estarán hoy en Castrojimeno y Prádena ha organizado un nuevo paseo teatralizado este mismo día sobre ‘Memoria de caminos, un recuerdo a casa paso’. En Sepúlveda, Eneko Leonor García y Jorge Leonor González impartirán una conferencia en el Teatro Bretón sobre ‘Creciendo entre pájaros’.

El sábado se celebrará la tradicional corrida de toros en El Espinar con los jóvenes espadas José Fernando Molina, Alejandro Mora y Sergio Rodríguez.

Y la ruta guiada por la Sierra de Guadarrama llevará a los participantes hasta Cabeza Grande, uno de los enclaves más emblemáticos de la Guerra Civil, como así lo atestiguan los restos de trincheras, barracones o nidos de ametralladoras.

El domingo, la ruta llegará hasta El Salto del Olvido. Este mismo día Adrados acogerá el Torneo Provincial de Ajedrez y en Collado Hermoso se celebrará la charla ‘Una mirada cultural al cielo desde la trashumancia-Eclipse 2026’, con motivo del eclipse solar total del pasado miércoles.