Fallece un hombre en una salida de vía de una furgoneta en Rapariegos

Un hombre de unos 60 años ha fallecido este viernes, 14 de agosto, después de salirse de la carretera N-601, en Rapariegos (Segovia), la furgoneta en la que viajaba.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido un aviso a las 17:02 horas solicitando asistencia sanitaria para los ocupantes del vehículo, que se encontraban accidentados en el kilómetro 127 de la citada vía.

Además, en la llamada precisaban que uno de los ocupantes se encontraba inconsciente.

El aviso se ha dado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, que es el cuerpo competente de la vigilancia de ese tramo de carretera, y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y al personal médico del punto de atención continuada.

Finalmente, los sanitarios han confirmado en el lugar el fallecimiento de un hombre de unos 60 años. Por el momento se desconocen más datos al respecto, tampoco si ha habido más heridos.