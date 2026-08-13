Fallece un hombre tras colisionar un turismo y un camión en Carbonero el Mayor

Imagen de archivo de una ambulancia medicalizada de Sacyl . El ESPAÑOL

Un hombre de unos 65 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Carbonero el Mayor, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

El suceso se produjo a las 09:42 horas en el kilómetro 7 de la carretera SG-232, donde, por causas que se investigan, colisionaron un turismo y un camión.

Las primeras informaciones apuntaban a que un hombre se encontraba herido e inconsciente en el interior del turismo.

Tras recibir el aviso, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palazuelos de Eresma de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Carbonero.

A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre.

Por el momento, Emergencias Sanitarias no dispone de más información sobre la víctima.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.