El Espinar vibra con sus fiestas de la Virgen y San Roque: cuatro días para disfrutar de toros, música, tradición y deporte

Proclamación de la alcaldesa y sus damas de honor Ayuntamiento de El Espinar

El municipio de El Espinar se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen y San Roque 2026.

La programación oficial se extenderá desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de agosto, agrupando actividades religiosas, festejos taurinos, torneos deportivos e iniciativas culturales para todas las edades.

El arranque oficial de las fiestas tendrá lugar el jueves 13 de agosto a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución, con el acto de proclamación de la alcaldesa y sus damas de honor.

Tras la ceremonia, un pasacalles con dulzaina y tamboril conducirá a los asistentes hasta la Plaza de La Corredera, punto que acogerá la verbena nocturna a cargo del Macro Show Tokio.

El viernes 14 abrirá la jornada con el desencajonamiento de las reses a las 12:00 horas, mientras que por la tarde el Centro Cultural acogerá el torneo de fútbol sala infantil organizado por el C.D. El Espinar Arlequín.

La jornada vespertina y nocturna estará amenizada por la orquesta Sirope y contará con la celebración de la Noche Temática de Neón impulsada por las damas de las fiestas.

El sábado 15, festividad de la Virgen, combinará la práctica deportiva con la labor benéfica.

El Campo de Cañadas Hondas albergará el torneo de golf y la Plaza del Ayuntamiento será el punto de salida de la XVIII Marcha Familiar con Bicicleta de Montaña del Club Deportivo Caloco.

Asimismo, la Plaza de La Corredera acogerá la cuestación de la Lucha contra el Cáncer en horarios de mañana y tarde, junto a actividades infantiles taurinas.

A las 19:00 horas se celebrará la gran corrida de toros en la plaza del municipio, con seis novillos de la ganadería Cebada Gago para los espadas José Fernando Molina, Alejandro Mora y Sergio Rodríguez.

La jornada del domingo 16 estará marcada por el cumplimiento de las tradiciones más arraigadas del municipio.

A las 12:00 horas se oficiará la misa con la solemne renovación del voto de la villa a San Roque, una promesa histórica que la localidad mantiene de forma ininterrumpida desde el año 1599.

Al término del acto religioso se procederá a la bajada de la cortina pintada por Alonso Sánchez Coello para su exhibición durante una semana, dando paso a la procesión por las calles de la villa.

El broche final a la programación lo pondrá el XX Concierto de Pasodobles a las 21:00 horas en el Parque Cipriano Geromini, interpretado por la Agrupación Banda de Música de El Espinar.

Para facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad durante los días festivos, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de transporte interurbano circular desde la medianoche del jueves hasta la madrugada del domingo.

Además, la organización recuerda la prohibición de introducir envases de vidrio en plazas y recintos públicos, principalmente recintos deportivos y las plazas de La Corredera y La Constitución.