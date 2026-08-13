Cuéllar triplica sus visitantes durante el eclipse solar y se consolida como destino astronómico

Personas observando el Eclipse desde la Torre del Homenaje de Cuéllar. Ayto. Cuéllar.

El eclipse solar total del 12 de agosto ha marcado un antes y un después en el turismo de Cuéllar.

La Oficina de Turismo del Castillo ha sido un auténtico hervidero con la llegada de más de 500 visitantes atraídos por el fenómeno, de los cuales 300 pasaron por allí solo durante el miércoles, triplicando holgadamente los datos del año pasado.

Lejos de frenarse tras el espectáculo celeste, el goteo constante de viajeros ha continuado a lo largo de este jueves, demostrando el enorme tirón que ha tenido la villa segoviana.

Eclipse solar en las Lomas de Cuéllar. Diputación de Zamora.

Las cifras dejan ver una mezcla de acentos impresionante. Uno de cada cuatro turistas que pidió información en la fortaleza era extranjero, con viajeros llegados de rincones tan lejanos como Estados Unidos, Japón, México o Irán, además de varios países europeos como Francia, Bélgica y República Checa.

En el plano nacional, Cuéllar recibió a multitud de curiosos procedentes de Alicante, Granada, Córdoba, Sevilla o Tarragona, a los que se sumaron numerosos fotógrafos, astrónomos y divulgadores que eligieron este rincón para montar sus trípodes y retratar un momento único.

El evento se desarrolló en un clima de tranquilidad y sin incidencias reseñables.

El Ayuntamiento ha destacado la labor del equipo de Turismo, el compromiso del sector hostelero y de alojamientos, así como la coordinación del operativo de seguridad integrado por la Policía Local, Protección Civil, bomberos voluntarios y caballistas.

La combra del Eclipse desde la Cuesta de Castilviejo. Ayto. Cuéllar.

Asimismo, el Consistorio ha agradecido el comportamiento ejemplar de la ciudadanía local en materia de movilidad y limpieza, lo que permitió disfrutar de una jornada multitudinaria sin aglomeraciones.

La concejala de Turismo, Maite Sánchez, ha valorado de forma muy positiva el balance de la jornada, señalando que «ha sido un gran acierto no adherirnos a la red de puntos de observación de la Comunidad», lo que permitió a vecinos y visitantes «disfrutar del eclipse desde Cuéllar sin agobios y ofreciendo una experiencia tranquila y segura».

Para la edil, el éxito de público y la variada procedencia de los viajeros «demuestran el enorme interés que ha despertado este eclipse y la capacidad de nuestra localidad para convertirse en un destino vinculado a la astronomía y a la observación del cielo».