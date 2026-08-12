La lengua azul vuelve a Castilla y León: detectado el serotipo 3 en una explotación de Segovia con 618 vacas

Confirmado un foco de lengua azul del serotipo 3 en una explotación de 618 vacas de Segovia El ESPAÑOL

La lengua azul vuelve a Castilla y León. La detección de un caso del serotipo 3 en una explotación de bovino de leche de la provincia de Segovia ha activado la alerta veterinaria.

El foco, confirmado oficialmente el pasado 7 de agosto, afecta a una explotación ubicada en el municipio y comarca veterinaria de Segovia, con un censo de 618 animales.

El positivo se ha detectado en una hembra de raza frisona de 25 meses.

El episodio aparece registrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) como el foco 2026/8.

Constituye la primera detección comunicada del serotipo 3 en la provincia de Segovia durante la temporada vectorial 2026-2027, iniciada el pasado 1 de abril.

La confirmación del caso modifica el escenario epidemiológico conocido hasta finales de julio.

El informe del MAPA fechado el 31 de julio situaba la circulación confirmada del virus en cuatro provincias españolas: La Coruña, Lugo, Navarra y Huesca.

Desde entonces se han comunicado nuevos focos, entre ellos el detectado en Segovia.

La evolución de la enfermedad mantiene así la atención sobre Castilla y León, una comunidad con un importante peso ganadero y una amplia cabaña de vacuno y ovino. La aparición de nuevos focos durante los meses de mayor actividad de los vectores obliga a mantener la vigilancia sobre las explotaciones para detectar de forma temprana posibles contagios.

La lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite fundamentalmente a través de insectos del género Culicoides. Su presencia está, por tanto, estrechamente vinculada a las condiciones que favorecen la actividad de estos vectores, lo que explica el refuerzo de los controles durante la temporada de mayor circulación.

De este modo, el positivo registrado en la explotación segoviana adquiere especial relevancia epidemiológica al tratarse de la primera comunicación del serotipo 3 en este territorio desde el comienzo de la temporada vectorial.

El caso afecta a una explotación de vacuno de leche, un sector especialmente relevante en Castilla y León. Aunque la detección se limita a una hembra frisona de 25 meses, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el conjunto de la explotación ante la posibilidad de que la circulación del virus pueda tener consecuencias sanitarias y productivas.