Muere un hombre en el pantano de Linares, en Maderuelo: trataron de reanimarlo tras ser rescatado del agua

Un hombre de unos 70 años ha fallecido en la playa grande del pantano de Linares, en Maderuelo (Segovia).

El 112 recibió una llamada a las 12:15 horas de este martes donde se alertaba de un incidente en la citada playa, de la que habían sacado a un hombre del agua y estaban intentando reanimarlo.

Desde la sala del 1-1-2 se informa al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activa a la agrupación de protección civil de Sepúlveda para dar apoyo en el lugar a la Guardia Civil.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón.