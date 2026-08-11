Muere un hombre en el pantano de Linares, en Maderuelo: trataron de reanimarlo tras ser rescatado del agua
Ha ocurrido sobre las 12:15 horas, cuando se alertó al 112 del incidente en la playa del pantano de un hombre de unos 70 años.
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Un hombre de unos 70 años ha fallecido en la playa grande del pantano de Linares, en Maderuelo (Segovia).
El 112 recibió una llamada a las 12:15 horas de este martes donde se alertaba de un incidente en la citada playa, de la que habían sacado a un hombre del agua y estaban intentando reanimarlo.
Desde la sala del 1-1-2 se informa al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activa a la agrupación de protección civil de Sepúlveda para dar apoyo en el lugar a la Guardia Civil.
En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón.