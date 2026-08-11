La Diputación de Segovia reparte 236.000 euros entre ocho clubes de fútbol, balonmano y baloncesto

Foto tras la firma de convenios de clubes deportivos con el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente. Diputación de Segovia.

La Diputación de Segovia ha ratificado su respaldo al tejido deportivo provincial con la firma de una serie de convenios nominativos que inyectan 236.000 euros entre ocho entidades destacadas de la geografía segoviana.

El acto de firma, celebrado en el Palacio Provincial, ha contado con la presencia del presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, y los representantes de los clubes beneficiarios, cuyas aportaciones se aprobaron en el Pleno corporativo del pasado mes de julio.

La cuantía de cada subvención se ha fijado en función de la categoría y disciplina de cada entidad. El mayor importe corresponde al CD Balonmano Nava, que recibe 100.000 euros por su permanencia en la élite del balonmano nacional en la Liga Asobal.

Le siguen la Gimnástica Segoviana, con 35.000 euros por su participación en Segunda División RFEF, y el CF Turégano, que percibirá 25.000 euros en Tercera División RFEF. En el ámbito del fútbol sala, el CD San Cristóbal contará con 20.000 euros y el CD Segosala con 11.000 euros.

Por su parte, el CD Coca y el CD Cantalejo recibirán 15.000 euros cada uno para afrontar su campaña en la categoría Regional de fútbol, idéntica cifra a la asignada al CD Spordeporte para competir en la Liga Nacional Femenina 2 de baloncesto.

Durante la recepción, Miguel Ángel de Vicente ha subrayado que estos clubes representan valores compartidos como "la solidaridad, el esfuerzo conjunto y el respeto", destacando que el apoyo a las entidades punteras supone "una contribución a que nuestros pueblos sean nuestra fortaleza".

Por su parte, el diputado de Deportes, Óscar Moral, ha recordado la importancia de acompañar a estos proyectos tanto en su vertiente competitiva como en su labor de transmisión de valores sociales.

Estas ayudas específicas se suman a las líneas de subvenciones ordinarias a clubes, a los 170.000 euros destinados a la organización de eventos y a los 48.000 euros dirigidos al patrocinio de deportistas individuales. Con todo ello, la aportación global de la institución provincial al deporte segoviano roza el medio millón de euros anuales.