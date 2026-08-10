Más de medio centenar de llamadas alertan de un incendio en la zona alta de Las Arenas, en Segovia

Más de 50 llamadas han alertado desde las 21:14 horas de este lunes de un incendio declarado en una zona de ladera, al otro lado del río, en la zona alta de Las Arenas, en Segovia capital.

El elevado número de avisos recibidos por los servicios de emergencia ha movilizado a distintos efectivos para tratar de controlar el fuego.

Hasta el lugar se han desplazado o han sido requeridos los Bomberos de Segovia, los Bomberos de la Diputación de Segovia, la Policía Local y agentes de Medio Ambiente.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona para intervenir en el incendio, cuya evolución está siendo atendida en estos momentos.

El fuego de Las Arenas se produce apenas unos minutos después de otro incendio registrado en la capital segoviana.

A las 21:08 horas, el servicio de emergencias recibió un aviso por un incendio en la cocina de una vivienda situada en la plaza Samaniego.

En este caso, se solicitó asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 50 años, que había resultado intoxicada por inhalación de humo. El aviso movilizó a los Bomberos de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a Sacyl.

Los dos sucesos han requerido la intervención de numerosos efectivos de emergencia durante la noche en distintos puntos de Segovia.