Desarticulada en Segovia una red de contratación ilegal de extranjeros en la construcción: hay cuatro detenidos

Agentes de la Policía Nacional de Segovia han detenido a cuatro ciudadanos extranjeros implicados en una trama de contratación ilegal en el sector de la construcción.

Entre los arrestados se encuentra el empresario al frente de la red, quien subcontrataba obras con otras compañías de la provincia valiéndose de mano de obra en situación irregular.

La investigación comenzó el pasado 4 de junio, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia detectó indicios de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y usurpación de identidad por parte de la mercantil.

Ante estos hechos, la Policía Nacional inició una actuación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Segovia para analizar la estructura de la empresa, constatar la situación administrativa de los empleados y delimitar los distintos tajos de obra desplegados por la provincia.

Las gestiones culminaron con un dispositivo policial desplegado en uno de los puntos donde trabajaba la empresa.

Durante la intervención, los agentes sorprendieron in fraganti a los investigados, procedieron a la detención de los cuatro implicados e incautaron diversa documentación de interés para la causa.

Según han acreditado los investigadores, el empresario recurría de forma continuada a la contratación de trabajadores extranjeros carentes de autorización para trabajar en España.

De este modo, omitía sus obligaciones con la Seguridad Social y reducía sustancialmente los costes laborales, lo que le permitía presentar presupuestos notablemente inferiores a los del resto del sector e incurrir en una competencia desleal ilícita.

Asimismo, la trama empleaba de forma reiterada identidades usurpadas para tramitar o encubrir estas contrataciones irregulares.

Las víctimas, también de nacionalidad extranjera, han sido informadas de los derechos legales que les asisten.

Varias de ellas precisaron atención específica debido al estado de especial vulnerabilidad y desamparo en el que se encontraban.

El atestado instruido, junto con los arrestados y las pruebas intervenidas, ya ha sido puesto a disposición del Juzgado Decano de Segovia.