DIRECTO | Noche "positiva" en el incendio de Navas de San Antonio, donde los trabajos se centran en los puntos calientes

Las labores de extinción del operativo INFOCAL esta pasada noche en el incendio de Navas de San Antonio han sido "positivas", según ha informado el servicio de Medio Ambiente de la Junta.

Los trabajos se han centrado en el control y consolidación del perímetro, con algunas zonas rocosas de difícil acceso. Durante esta mañana se prevé que se desplieguen diversos medios aéreos, aunque irá en función de la evolución del incendio.

En estos momentos, la principal tarea consiste en localizar puntos calientes para eliminarlos y evitar reproducciones con llama. La previsión apunta que se producirán rachas de viento de 40-50 km/hora a partir de las 12:00 horas, con orientación suroeste.