DIRECTO | Noche "positiva" en el incendio de Navas de San Antonio, donde los trabajos se centran en los puntos calientes
LAS CLAVES
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Noche "positiva" en el incendio de Navas de San Antonio, donde los trabajos se centran en localizar puntos calientes
Las labores de extinción del operativo INFOCAL esta pasada noche en el incendio de Navas de San Antonio han sido "positivas", según ha informado el servicio de Medio Ambiente de la Junta.
Los trabajos se han centrado en el control y consolidación del perímetro, con algunas zonas rocosas de difícil acceso. Durante esta mañana se prevé que se desplieguen diversos medios aéreos, aunque irá en función de la evolución del incendio.
En estos momentos, la principal tarea consiste en localizar puntos calientes para eliminarlos y evitar reproducciones con llama. La previsión apunta que se producirán rachas de viento de 40-50 km/hora a partir de las 12:00 horas, con orientación suroeste.
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El incendio de Navas de San Antonio obligó a cortar carreteras este sábado
Medios terrestres y aéreos se encuentran trabajando desde este pasado sábado sobre un incendio forestal de nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Navas de San Antonio (Segovia), en el que durante unas horas fue necesario el corte de la AP-6 y la N-6, en ambos sentidos.
Aunque la circulación ha sido restablecida, la Junta mantiene el nivel 1 del IGR. El fuego se declaró a las 16:35 horas de ayer y poco más de una hora después comenzó a afectar a la conocida como autopista del norte y la carretera nacional.
Según la investigación, la causa más probable por la que se desataron las llamas fue accidental. En estos momentos, trabajan sobre el terreno un total de 32 medios, entre cuadrillas, autobombas, un helicóptero, técnicos, agentes medioambientales y bulldozer.
Por el momento, se desconoce el número de superficie afectada por este incendio. Todavía se desconoce la previsión de horas que serán necesarias para controlar y estabilizar el incendio.