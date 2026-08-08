Los siete millones del plan extraordinario de inversiones de la Diputación de Segovia ya tienen destino

Los siete millones del plan extraordinario de inversiones que la Diputación de Segovia ha impulsado para mejorar las infraestructuras e instalaciones de los pueblos de la provincia ya tienen destino.

La institución provincial ha resuelto la convocatoria después de que el plan fuera aprobado en pleno el pasado mes de abril con los votos a favor del PP, Vox y el diputado no adscrito David Gutiérrez y el rechazo del PSOE e Izquierda Unida (IU).

Al plan, la Diputación de Segovia ha destinado 5,2 millones de euros, mientras que cerca de dos han sido aportados por los ayuntamientos para completar esta inversión de siete millones.

El plan, que es bienal y cuenta con 2,5 millones presupuestados para 2026 y 2,7 para 2027, ofrece afrontar obras de diferente índole en toda la provincia, siendo los trabajos de pavimentación de plazas y calles y aquellos de renovaciones y sustituciones de redes de abastecimiento y saneamiento los más demandados.

Los municipios, que en función de sus habitantes deberán aportar un 20%, un 25% o un 30% de la inversión, han destinado estas ayudas a inversiones vinculadas al ciclo integral del agua, el alumbrado público, a la pavimentación y urbanización, a los cementerios, a los accesos, a las instalaciones deportivas o a los parques y jardines.

Las subvenciones se han catalogado en cinco grupos, dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio beneficiario.

En Fuentesoto, por ejemplo, perteneciente al grupo I (ayudas de 14.000 euros), el ayuntamiento se ha decantado por la sustitución de contadores digitales. En Juarros de Voltoya, del grupo II (25.000 euros de ayuda), han invertido en la segunda fase de la instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo para los suministros municipales.

En este mismo grupo, Moñoveros destinará la ayuda a una obra necesaria para la conservación de su edificio consistorial como es la reparación de su cubierta.

En el grupo III (ayudas de 33.850 euros) destacan proyectos como el acondicionamiento y mejora de la presa La Becea en Ortigosa del Monte. También la construcción de vestuarios del pabellón municipal de Oteros Herreros.

Navalmanzano, del grupo IV (ayudas de 39.000 euros), ha apostado por la reforma de la piscina municipal y en Hontanares de Eresma invertirán en la pavimentación y urbanización de varios entornos y en la instalación eléctrica de una nave municipal de usos múltiples.

Por último, dentro del grupo V (ayudas de 48.600 euros), están Carbonero el Mayor, Cantalejo, La Lastrilla, El Espinar, el Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, Riaza y Nava de la Asunción.

Aquí destacan los 59.428 euros que esta última localidad invertirá en la instalación de butacas en la sala Frontón Cinema, con 41.600 aportados por la Diputación, y a lo que hay que sumar la reforma de una instalación en el polideportivo municipal, en el que se invertirá el resto de la ayuda.

Todas estas inversiones dentro del plan extraordinario se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este pasado 7 de agosto o en la página de la Diputación de Segovia.