Cuatro horas contra el fuego para salvar la planta de reciclaje de Los Huertos

Los bomberos de la Diputación sofocan un incendio en el Centro de Reciclaje de Residuos de Los Huertos Cedida

Un incendio declarado en la noche de este jueves en el Centro de Reciclaje de Residuos de Los Huertos obligó a desplegar un importante operativo de los bomberos de la Diputación de Segovia para evitar que las llamas se extendieran.

La intervención, iniciada tras una llamada al Servicio de Emergencias 112 en torno a las 22:30 horas, se prolongó durante casi cuatro horas y requirió la participación de efectivos de los parques de Palazuelos de Eresma y Boceguillas.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Palazuelos con un vehículo de intervención rápida, una bomba rural pesada y un camión nodriza.

Debido a la importancia estratégica de la instalación, también acudieron efectivos del parque de Boceguillas para reforzar tanto el abastecimiento de agua como las labores de extinción y la delimitación del perímetro de seguridad.

A su llegada, el personal de la propia planta ya trabajaba para contener el incendio mediante la aplicación de agentes extintores sólidos, una actuación que resultó decisiva para frenar el avance inicial del fuego.

A partir de ese momento, los bomberos centraron sus esfuerzos en una estrategia defensiva sobre una superficie afectada de aproximadamente 500 metros cuadrados.

Incendio en la planta de Los Huertos. Cedida

El operativo consistió en la refrigeración del perímetro y una extinción controlada mediante el uso combinado de agentes sólidos y espumas específicas para combustibles de clase A.

Esta actuación permitió ir reduciendo progresivamente la intensidad del incendio y, sobre todo, impedir que las llamas alcanzaran el resto del material combustible almacenado en las instalaciones.

Desde el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) destacaron la colaboración del personal del centro de reciclaje, cuyo trabajo durante los primeros minutos fue clave para facilitar la resolución del incidente.

Dos incendios agrarios en la misma jornada

La actividad de los bomberos provinciales no terminó ahí. Durante la jornada del jueves también intervinieron en dos incendios agrarios registrados en Navas de Riofrío y Maderuelo.

Donde trabajaron de forma coordinada con los medios forestales de la Junta de Castilla y León y efectivos de Protección Civil.

En ambos casos, el objetivo fue contener el avance de las llamas mediante el flanqueo de las zonas afectadas, adaptando la estrategia a las condiciones del viento.

En estas actuaciones resultó especialmente eficaz el empleo de los Vehículos de Intervención Rápida, dotados de capacidad de extinción y de un agente retardante específico para incendios agrícolas, lo que permitió una respuesta ágil en los primeros momentos.