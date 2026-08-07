Un fallecido de 80 años tras ser arrollado su turismo por un autobús en la A-601, en San Cristóbal de Cuéllar

Imagen del vehículo arrollado por un autobús en la A-601, en San Cristóbal de Cuéllar (Segovia). @BomberosVLL X (antes Twitter)

Un hombre de unos 80 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-601, a la altura de San Cristóbal de Cuéllar (Segovia).

El siniestro se produjo a las 15.07 horas, en el kilómetro 47, en sentido Valladolid.

Varias llamadas alertaron al centro de emergencias de la colisión de un autobús contra un turismo que se encontraba estacionado en el arcén.

Los avisos informaban de que el conductor del turismo, un hombre de mediana edad, había quedado atrapado en el interior del vehículo.

En un primer momento, se indicó que los ocupantes del autobús estaban ilesos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Palazuelos de Eresma, de la Diputación de Segovia, y los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que movilizaron al parque de Íscar por su proximidad.

También acudieron una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl y personal de Atención Primaria del centro de salud de Cuéllar.

A su llegada, los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del ocupante del turismo.

Además, una pasajera del autobús fue atendida por dolor cervical. Su estado es, en principio, leve.