Una imagen de la fiesta Cuéllar Mudéjar de la pasada edición.

Una imagen de la fiesta Cuéllar Mudéjar de la pasada edición. Ayuntamiento

Segovia

El mercado medieval ideal que revive la convivencia de las tres culturas: justas, talleres y recreaciones históricas

Cuéllar se prepara para vivir su XXX edición de la Feria Mudéjar 2026 del 21 al 23 de agosto.

Más información: Un precioso pueblo segoviano se convierte en el gran escenario de la Noche en Blanco y Negro de la Diputación

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Cuéllar se prepara para viajar en el tiempo los días 21, 22 y 23 de agosto con la celebración de la trigésima edición de la fiesta Cuéllar Mudéjar.

El Parque de la Huerta del Duque volverá a ser el escenario de este evento lleno de tradición, música y espectáculos.

Esta festividad es una celebración viva de la convivencia histórica entre las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) que moldearon el patrimonio, la arquitectura mudéjar y el alma del municipio.

Una de las actuaciones de Noche en Blanco y Negro de Cuéllar

La edición de este año se plantea como “un homenaje a Cuéllar y los cuellaranos”, en palabras de Maite Sánchez, concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio.

De manera muy especial, se rendirá tributo a Jesús Polo ‘Chiqui’, alfarero recientemente fallecido que durante décadas obsequió a los niños con sus piezas cerámicas.

Viernes, 21 de agosto

La feria abrirá sus puertas a las 19:30 hs con las paradas de artesanos, feriantes y la animación musical itinerante de los Batukantes de Zereia.

A las 20:00 hs, el pregonero del Duque, Juan Cáceres Miguel, marcará el inicio de la salida del Cortejo Real desde el Castillo de Cuéllar, acompañado por los dulzaineros A Por Ellos y colectivos locales.

A las 20:45 hs en la Huerta del Duque, los juglares de Apatazanca Teatro presentarán el pregón inaugural, se nombrará Alféreces Mayores al Centro de Día de Personas Mayores y se rendirá el acto de homenaje a "Chiqui" El Alfarero del Duque.

La velada continuará a las 21:30 hs con las danzas de los Danzantes de la Villa y juegos medievales, culminando a las 22:30 hs con el concierto de Folk Cuéllar a cargo de La Garrota-El Puchero. El recinto cerrará a medianoche.

Sábado, 22 de agosto

La jornada arrancará a las 11:15 hs con una visita guiada desde el Castillo a cargo de la responsable del archivo, Lucía Velasco.

A las 12:00 hs reabrirán los puestos, la Aldea Infantil con talleres de caligrafía y cartografía, y la música itinerante de los Dulzaineros de Marchamo.

A las 12:30 hs llegarán las emblemáticas Justas Medievales al Palenque.

El mediodía continuará entre actuaciones itinerantes, el concierto del grupo El Portal de Carmen (13:30 hs) y un receso a las 15:00 hs donde las tabernas permanecerán abiertas.

Por la tarde, desde las 18:00 hs, los visitantes disfrutarán de combates medievales, talleres infantiles participativos, pasacalles de dulzainas con los Hermanos Ramos y una segunda sesión de Justas Medievales a las 20:00 hs.

La noche se completará con la visita teatralizada a la exposición de inventos medievales (20:30 hs), teatro participativo (21:00 hs) y los conciertos de Castora Herz & La Quadrilla (21:30 hs) y Delameseta (23:00 hs).

Domingo, 23 de agosto

El último día abrirá sus instalaciones a las 12:00 hs con la música de los Dulzaineros de La Encina. Destaca la exhibición del arte de cetrería en el Paseo de la Reina a las 12:30 hs, además de títeres infantiles a las 13:00 hs y el concierto de la Coral Cuellarana a las 13:30 hs.

Tras el descanso del mediodía y la reapertura a las 18:00 hs, la tarde contará con una nueva sesión de cetrería (18:30 hs), el cuentacuentos "El buen padrino" (19:00 hs) y un espectáculo de danza del vientre a cargo de Nirvana Dance (19:30 hs).

A las 21:00 hs, los Dulzaineros de Cuéllar harán sonar el icónico "A Por Ellos" haciendo bailar a danzantes, feriantes y visitantes.

La fiesta cerrará con el concierto 'A por ellos' a las 22:00 hs en la Plaza de La Soledad.

A lo largo de todo el fin de semana, quienes acudan a la Huerta del Duque podrán visitar exhibiciones de armas, máquinas de asedio, instrumentos médicos medievales y escribanía.

Asimismo, estarán disponibles puestos de campamento medieval, talleres de alfarería, arena y juegos tradicionales infantiles.

De forma complementaria, la Oficina de Turismo ofrecerá visitas guiadas al Castillo, al Centro de Interpretación de Arte Mudéjar, iglesias abiertas y la visita teatralizada “Tecnomedievo”.