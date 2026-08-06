El mercado medieval ideal que revive la convivencia de las tres culturas: justas, talleres y recreaciones históricas
Cuéllar se prepara para vivir su XXX edición de la Feria Mudéjar 2026 del 21 al 23 de agosto.
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Cuéllar se prepara para viajar en el tiempo los días 21, 22 y 23 de agosto con la celebración de la trigésima edición de la fiesta Cuéllar Mudéjar.
El Parque de la Huerta del Duque volverá a ser el escenario de este evento lleno de tradición, música y espectáculos.
Esta festividad es una celebración viva de la convivencia histórica entre las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) que moldearon el patrimonio, la arquitectura mudéjar y el alma del municipio.
La edición de este año se plantea como “un homenaje a Cuéllar y los cuellaranos”, en palabras de Maite Sánchez, concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio.
De manera muy especial, se rendirá tributo a Jesús Polo ‘Chiqui’, alfarero recientemente fallecido que durante décadas obsequió a los niños con sus piezas cerámicas.
Viernes, 21 de agosto
La feria abrirá sus puertas a las 19:30 hs con las paradas de artesanos, feriantes y la animación musical itinerante de los Batukantes de Zereia.
A las 20:00 hs, el pregonero del Duque, Juan Cáceres Miguel, marcará el inicio de la salida del Cortejo Real desde el Castillo de Cuéllar, acompañado por los dulzaineros A Por Ellos y colectivos locales.
A las 20:45 hs en la Huerta del Duque, los juglares de Apatazanca Teatro presentarán el pregón inaugural, se nombrará Alféreces Mayores al Centro de Día de Personas Mayores y se rendirá el acto de homenaje a "Chiqui" El Alfarero del Duque.
La velada continuará a las 21:30 hs con las danzas de los Danzantes de la Villa y juegos medievales, culminando a las 22:30 hs con el concierto de Folk Cuéllar a cargo de La Garrota-El Puchero. El recinto cerrará a medianoche.
Sábado, 22 de agosto
La jornada arrancará a las 11:15 hs con una visita guiada desde el Castillo a cargo de la responsable del archivo, Lucía Velasco.
A las 12:00 hs reabrirán los puestos, la Aldea Infantil con talleres de caligrafía y cartografía, y la música itinerante de los Dulzaineros de Marchamo.
A las 12:30 hs llegarán las emblemáticas Justas Medievales al Palenque.
El mediodía continuará entre actuaciones itinerantes, el concierto del grupo El Portal de Carmen (13:30 hs) y un receso a las 15:00 hs donde las tabernas permanecerán abiertas.
Por la tarde, desde las 18:00 hs, los visitantes disfrutarán de combates medievales, talleres infantiles participativos, pasacalles de dulzainas con los Hermanos Ramos y una segunda sesión de Justas Medievales a las 20:00 hs.
La noche se completará con la visita teatralizada a la exposición de inventos medievales (20:30 hs), teatro participativo (21:00 hs) y los conciertos de Castora Herz & La Quadrilla (21:30 hs) y Delameseta (23:00 hs).
Domingo, 23 de agosto
El último día abrirá sus instalaciones a las 12:00 hs con la música de los Dulzaineros de La Encina. Destaca la exhibición del arte de cetrería en el Paseo de la Reina a las 12:30 hs, además de títeres infantiles a las 13:00 hs y el concierto de la Coral Cuellarana a las 13:30 hs.
Tras el descanso del mediodía y la reapertura a las 18:00 hs, la tarde contará con una nueva sesión de cetrería (18:30 hs), el cuentacuentos "El buen padrino" (19:00 hs) y un espectáculo de danza del vientre a cargo de Nirvana Dance (19:30 hs).
A las 21:00 hs, los Dulzaineros de Cuéllar harán sonar el icónico "A Por Ellos" haciendo bailar a danzantes, feriantes y visitantes.
La fiesta cerrará con el concierto 'A por ellos' a las 22:00 hs en la Plaza de La Soledad.
A lo largo de todo el fin de semana, quienes acudan a la Huerta del Duque podrán visitar exhibiciones de armas, máquinas de asedio, instrumentos médicos medievales y escribanía.
Asimismo, estarán disponibles puestos de campamento medieval, talleres de alfarería, arena y juegos tradicionales infantiles.
De forma complementaria, la Oficina de Turismo ofrecerá visitas guiadas al Castillo, al Centro de Interpretación de Arte Mudéjar, iglesias abiertas y la visita teatralizada “Tecnomedievo”.