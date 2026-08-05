Enzo y Aitana, los pequeños luchadores de kickboxing que llevan al Real Sitio de San Ildefonso al mundial

Samuel Alonso (derecha) junto a Enzo y Aitana, campeones de España de kicboxing y vecinos del Real Sitio de San Ildefonso. Ayto Real Sitio de San Ildefonso

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) ha querido tener un bonito detalle con dos de sus jóvenes promesas en el mundo de las artes marciales, Enzo Giménez y Aitana San Miguel, ambos campeones de España de kickboxing y que representarán a nuestro país en la próxima Copa del Mundo de Hungría.

Los dos pequeños luchadores han sido recibidos y reconocidos en la Casa Consistorial por el alcalde de la localidad, Samuel Alonso, y el concejal de Deportes, Álvaro García, el pasado lunes, 3 de agosto, junto a los padres, familiares, entrenadores de los menores y representantes del Club Victoria Kickboxing y del Centro de Alto Rendimiento La Fabrika.

Enzo y Aitana serán miembros del combinado nacional que viajará hasta Hungría para tratar de traer el mayor número de medallas mundiales posible. Durante el acto institucional, el Ayuntamiento les entregó un diploma conmemorativo y un obsequio para reconocer su esfuerzo, dedicación y brillante trayectoria deportiva.

El homenaje se da después de haber cosechado ambos unos excelentes resultados en el Campeonato de España por Edades de Kickboxing 2026, que tuvo lugar entre el 25 y el 28 de junio en Alcobendas (Madrid).

Como miembros de la selección de Castilla y León, Enzo se proclamó campeón de España en Point Fight (-27 kg) y Light Contact (-24 kg), mientras que Aitana hizo lo propio en ambas disciplinas en -28 kg.

Los dos pequeños luchadores se impusieron con autoridad a sus rivales, dominando por puntuación y hasta resolviendo algunos enfrentamientos antes del límite reglamentario.

Éxitos que reflejan el esfuerzo, la disciplina y el trabajo diario, haciendo realidad la máxima que siempre les repite su entrenador Juan Carlos: "Las medallas se ganan en los entrenamientos; a las competiciones solo se va a recogerlas".

El rendimiento de Enzo y Aitana propició, a su vez, que la selección de Castilla y León se proclamara subcampeona de España por equipos, recuperando este privilegiado puesto nacional que no se alcanzaba desde hacía varios años.

Ahora, a los pequeños luchadores les espera la XXXI Copa Mundial de Kickboxing de Hungría, que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto en el BOK Hall de Budapest, un prestigioso torneo del más alto nivel organizado por la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).