La Bonoloto sonríe a Castilla y León: un premio de 732.000 euros para Cuéllar y otro de segunda en Miranda de Ebro

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 4 de agosto de 2026, ha dejado una reguera de suerte en Castilla y León. Un único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) ha sido agraciado en la localidad segoviana de Cuéllar con un premio total de 732.443,41 euros.

El boleto ganador de la máxima categoría ha sido validado en el Despacho Receptor número 70.095 de Cuéllar (Segovia), situado en la calle Resina, 12-Bajo.

La combinación ganadora del sorteo de este martes ha estado formada por los números 07, 10, 30, 37, 43 y 46. El número complementario ha sido el 23 y el reintegro ha correspondido al 4. La recaudación total del sorteo ascendió a 2.329.587,00 euros.

La fortuna de este sorteo también ha tenido parada en la provincia de Burgos.

En el sorteo de Segunda Categoría, con cinco aciertos más el complementario, se han registrado tres boletos acertantes en toda España, premiados con 48.232,68 euros cada uno.

Uno de ellos ha sido sellado en el Despacho Receptor número 18.420 de Miranda de Ebro (Burgos), ubicado en la Avenida República Argentina, 57.

Los otros dos boletos agraciados de esta misma Segunda Categoría se han distribuido en la Administración de Loterías número 9 de San Sebastián (Gipuzkoa) y en la número 1 de Porqueres (Girona).