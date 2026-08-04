Patrimonio Nacional cancela los espectáculos de agosto de las fuentes del Palacio Real de La Granja

El Palacio de La Granja de San Ildefonso cuenta con 26 fuentes monumentales. Turismo Real Sitio de San Ildefonso. Turismo Real Sitio de San Ildefonso.

Patrimonio Nacional ha cancelado la temporada de fuentes de los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

Una decisión tomada "por motivos de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental ante la escasez de agua", tal y como asegura Patrimonio Nacional.

Y es que el estanque ‘El Mar’, que suministra el agua para el funcionamiento de las fuentes, se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde hace más de 15 años.

Por ello, se suspenden todos los espectáculos de fuentes nocturnos programados para el 8, 15 y 22 de agosto, así como el encendido especial del día 25.

Desde Patrimonio Nacional han informado asimismo que se devolverá el importe íntegro de las entradas de dichas citas canceladas.

Las personas afectadas recibirán el reembolso a través de los canales habilitados para la venta de entradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.