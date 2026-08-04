Cuéllar fusiona ciencia, música y patrimonio en su Verano Cultural con el eclipse solar como protagonista

La villa de Cuéllar calienta motores para ser testigo de uno de los hitos astronómicos más importantes del siglo XXI: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

El consistorio cuellarano ha articulado una programación especial dentro de su Ciclo de Verano Cultural (CVCU) bajo el lema 'El Verano Cultural mira al cielo', un despliegue que marida divulgación científica, patrimonio, espectáculos musicales y propuestas teatrales en diversos espacios emblemáticos del municipio hasta el 14 de agosto.

El calendario de actos tiene su plato fuerte previo el domingo 9 de agosto a las 22:00 horas con la ruta nocturna guiada «El cielo es trashumante: el cielo de nuestros antepasados», impartida por Astronomía Cercana para dar a conocer el uso de las estrellas por parte de los antiguos pastores.

La víspera del eclipse, el martes 11 de agosto, la astrofísica Marina Rodríguez Baras, de la Agencia Espacial Europea (ESA), ofrecerá una doble cita divulgativa en Pedro I: un taller para los más pequeños a las 10:00 horas y la conferencia abierta 'Todas las respuestas sobre los eclipses de Sol' a las 19:30 horas, donde detallará las pautas esenciales de observación segura.

El broche tras el fenómeno celestial llegará con música y teatro.

El jueves 13 de agosto a las 21:30 horas, la Nave de San Francisco albergará el concierto a la luz de las velas «Piano y Candelas», un tributo a Ludovico Einaudi a cargo del pianista segoviano Rafael Montalvo Alonso con entradas entre 3 y 7 euros.

La programación concluirá el viernes 14 de agosto en la Huerta de la Alegría con el espectáculo infantil de animación «Movida Espacial», de Kamaru Teatro, cerrando una propuesta integral pensada para vecinos y visitantes de todas las edades.