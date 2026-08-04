Abren un expediente a un matadero de Segovia por irregularidades a la hora de sacrificar a más de 200 ciervos

La Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha abierto un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja, de Segovia, por presuntas irregularidades en el sacrificio de más de 200 ciervos.

Fue una denuncia de la organización Igualdad Animal la que ha desatado el caso, que ha sido confirmado por fuentes de la Consejería de Sanidad a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tal y como ha explicado la organización animalista, el expediente, que se encuentra en fase de instrucción, estudia una posible infracción muy grave de la normativa de bienestar animal durante la matanza de los ejemplares.

El expediente se ha iniciado después de detectar, supuestamente, "falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento tras el empleo del arma de proyectil libre", tal y como han explicado desde Igualdad Animal.

Esto, a juicio de la organización, supondría una "infracción muy grave" de la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y matanza, siendo las sanciones de entre 6.001 y 100.000 euros.

Todo parte del 22 de diciembre de 2025, cuando Igualdad Animal denunció ante la Junta la situación una vez logró documentar los posibles incumplimientos de la normativa por parte del matadero.

Los animales, que procedían de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo, habrían sido sacrificados bajo prácticas irregulares a la hora de ser sacrificados.

Cuando el caso se hizo público en mayo, la Consejería alegó que el establecimiento disponía de la autorización pertinente para el sacrificio, pero, sin embargo, Igualdad Animal argumentó que no cuestionaba el permiso administrativo, sino las "prácticas observadas".

Desde Igualdad Animal defienden que ahora "deben esclarecerse las responsabilidades", ya que, además, los ciervos sacrificados en el matadero fueron declarados aptos para el consumo humano tras la inspección veterinaria oficial y se incorporaron a la cadena alimentaria.

La gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulá, ha valorado "positivamente" que se haya abierto el expediente sancionador y solicita que la investigación debe "llegar hasta el final".