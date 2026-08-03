La Diputación de Segovia lanza 150.000 euros en ayudas para contratar jóvenes talento que revolucionen el sector cárnico

Imagen de una reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia. Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de la convocatoria de ayudas para contratar talento en el sector cárnico, dotadas con 150.000 euros.

En el marco del Centro de Transferencia del Conocimiento (CTC) de Segovia, la Junta de Gobierno aprobó las bases en la sesión del 28 de julio. Unas subvenciones que se destinan a empresas vinculadas al sector y lleven a cabo actividades de producción de piensos, nutrición, producción animal, sacrificio, transformación de producto, marketing y venta.

El objetivo es financiar a esas empresas para que contraten personal de innovación, investigación y desarrollo.

Las contrataciones deben estar vinculadas a la implementación y gestión de proyectos de I+D+i que contribuyan a los objetivos del Plan Territorial de Fomento, en general, y del CTC en particular.

La concesión de la ayuda está ligada a la contratación por un periodo de al menos 10 meses a estudiantes que estén acabando los estudios de Grado, recién graduados o se encuentren cursando estudios de postgrado.

Deben haberse formalizado entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026, siendo el 30 de septiembre de 2027 la fecha límite para la actuación financiada por la ayuda.

Las contrataciones se han de efectuar preferentemente entre candidatos seleccionados por la Universidad de Valladolid (UVa) y la UNED, teniendo en cuenta el convenio de colaboración firmado entre la Diputación de Segovia y esas instituciones académicas.

Ahora bien, se permite la contratación de alumnos al margen de estas, siempre que haya una autorización previa de la Diputación. Se formalizarán por escrito y se comunicarán a la oficina pública de empleo.

Los contratos de trabajo serán en prácticas, a jornada parcial o completa y, con carácter general, cada empresa beneficiaria podrá formalizar una única contratación con cargo a esta convocatoria.

Si las solicitudes que cumplen los requisitos no llegan a las seis subvenciones convocadas, las empresas solicitantes podrán optar a una segunda contratación subvencionada hasta agotar el límite presupuestario.

Las contrataciones deben dirigirse a alguno de los cuatro bloques tecnológicos del CTC, que marcan otras tantas áreas de especialización.

De esta manera, dentro del Área de Nutrición Animal, Sanidad y Sostenibilidad, se podrá seleccionar Ingeniería Agrónoma, Veterinaria, Ingeniería del Medio Natural o Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

La ayuda se dirigirá a la formulación de piensos de precisión, monitorización de bienestar animal, gestión y valorización de subproductos y reducción de huella de carbono en explotaciones granjeras.

En el Área de Procesos de Transformación e Innovación Alimentaria las titulaciones que se solicitan son en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Química, Bioquímica o Ingeniería Agrícola y del Medio Rural.

El objetivo de estas contrataciones será el desarrollo de nuevos productos cárnicos, implantación de envases activos o biodegradables, eliminación de aditivos químicos sintéticos y optimización microbiológica en plantas piloto.

En el Área de Digitalización, Trazabilidad Avanzada y Analíticas de Datos, se requieren titulaciones en Ingeniería Informática o de Tecnologías de la Telecomunicación, Grado en Ciencia de Datos o Grado en Matemáticas, para el despliegue de redes de sensores IoT en plantas o granjas, integración de sistemas de trazabilidad inmutable mediante tecnología Blockchain, conexión de APIs con los ERPs corporativos y programación de etiquetado QR dinámico.

Por último, en el Área de Comercialización, Canal HORECA y Marketing Territorial, se piden titulaciones en Administración y Dirección de Empresas, Comercio, Marketing o Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, para prospección y captación en el canal HORECA, posicionamiento de marcas bajo figuras de calidad (IGP Cochinillo de Segovia, Chorizo de Cantimpalos, Lechazo) y auditoría de viabilidad comercial del modelo y retorno de inversión.

Quedan expresamente excluidos de la convocatoria los contratos destinados a funciones de administración general, contabilidad, secretariado, personal de limpieza, peones de producción lineal, mozos de almacén, repartidores o cualquier otra función que no esté vinculada de forma directa e inequívoca con los proyectos de I+D+i.

La cantidad consignada es de 150.000 euros para un cupo de seis subvenciones y una cuantía máxima de 25.000 euros a conceder por beneficiario. El plazo para la justificación acaba el 20 de octubre de 2027.