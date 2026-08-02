La provincia de Segovia se prepara para un día histórico: ya reparte 50.000 gafas para el eclipse total de Sol

La Diputación de Segovia distribuye por toda la provincia 50.000 gafas homologadas para ver el eclipse total de sol que va a tener lugar el 12 de agosto Cedida

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ya está en marcha. Y la Diputación de Segovia quiere que nadie se lo pierda por falta de protección.

La institución provincial ha distribuido de forma gratuita 50.000 gafas homologadas entre los municipios segovianos para que vecinos y visitantes puedan observar el fenómeno con todas las garantías de seguridad ocular.

Segovia ocupará un lugar privilegiado dentro de la franja de totalidad del eclipse, un acontecimiento que no se contempla desde la Península Ibérica desde hace 114 años. Por ello, Turismo de la Provincia de Segovia ha coordinado desde principios de julio el reparto de este material, elaborado por la empresa segoviana Valor y Detalle y certificado con la norma ISO 12312-2.

La distribución se ha realizado en función de la población de cada municipio y, a pocos días de la cita, prácticamente todas las gafas ya han llegado a los ayuntamientos.

Además, la Diputación ha enviado otras 1.500 gafas a cada uno de los siete municipios designados como puntos de observación segura: Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Riaza y Turégano.

Estas localidades han sido seleccionadas por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) como los mejores enclaves para seguir el eclipse. El operativo forma parte del dispositivo especial activado dentro del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL).

Meses de preparación

La provincia lleva meses organizando este evento excepcional. A través de Turismo de la Provincia de Segovia se han impartido cursos de astroturismo para técnicos y empresas del sector, además de promover rutas y experiencias vinculadas al eclipse.

El objetivo va más allá del propio fenómeno astronómico. La intención es consolidar un modelo de turismo científico y sostenible que genere nuevas oportunidades para el territorio.

Los municipios elegidos como puntos seguros también han preparado actividades especiales para convertir la jornada en una auténtica fiesta. El propósito es que vecinos y visitantes vivan un día histórico y descubran todo el potencial turístico de la provincia.

La Diputación también ha repartido chalecos reflectantes para el personal que colaborará en las actividades de observación.

Llamamiento a la prudencia

La institución recuerda que el Sol solo debe observarse con gafas homologadas. No sirven radiografías, cristales ahumados ni gafas de sol convencionales, ya que pueden provocar graves lesiones oculares.

También recomienda extremar la vigilancia con los niños y las personas mayores y planificar los desplazamientos con antelación ante la elevada afluencia de visitantes prevista en numerosos municipios.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, asegura que el eclipse dejará una huella que irá mucho más allá de unos minutos de oscuridad. "Posicionará a Segovia como un referente en turismo científico y natural, pero también familiar, patrimonial y gastronómico. Porque quien venga por el eclipse, querrá volver", afirma.

Figueredo destaca además que hoteles, casas rurales, bodegas y guías turísticos trabajan de forma coordinada para recibir a los visitantes "con el sello de la hospitalidad segoviana".