Entra en vigor: las bibliotecas de la provincia de Segovia recibirán 43.700€ para actividades de animación a la lectura

El fomento de la lectura entre los niños y jóvenes de la provincia de Segovia no se limita al trabajo que desarrollan los Bibliobuses de la Diputación.

La institución provincial volverá a respaldar este año la programación de actividades de animación lectora en las bibliotecas municipales con una convocatoria de ayudas dotada con 43.700 euros, cuya resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

En total, 21 entidades locales, de las 22 que podían optar a la convocatoria, recibirán financiación para organizar durante 2026 actividades dirigidas a despertar el interés por los libros entre los más pequeños.

La iniciativa está destinada a las bibliotecas adscritas al Centro Coordinador de Bibliotecas y será gestionada a través del Área de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación.

Para distribuir las ayudas, la institución provincial ha tenido en cuenta distintos criterios relacionados con el uso infantil de las bibliotecas, como el número de habitantes menores de 16 años de cada municipio, la cifra de carnés infantiles o el volumen de préstamos realizados por este sector de la población.

Las cuantías concedidas oscilan entre los 1.600 euros, que recibirán municipios como Mozoncillo, Sacramenia y Sepúlveda, y los 2.800 euros asignados a los ayuntamientos de San Cristóbal de Segovia, El Espinar y Cuéllar, entre otros beneficiarios.

Las subvenciones deberán destinarse a la contratación de actividades de animación a la lectura que se desarrollarán hasta el 20 de noviembre de 2026.

Los ayuntamientos seleccionarán las propuestas entre el catálogo elaborado por el Centro Coordinador de Bibliotecas, que incluye desde sesiones de cuentacuentos hasta pequeñas representaciones teatrales a cargo de compañías e intérpretes especializados en público infantil.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, José María Bravo, subraya que esta convocatoria comparte el mismo propósito que la campaña de animación lectora de los Bibliobuses.

"El objetivo es sembrar en los más pequeños de la provincia la semilla del interés por las historias y los cuentos, generando hábitos de lectura y contribuyendo de este modo también al desarrollo de la imaginación y la escritura", señala.