Un adolescente, herido por arma blanca en la espalda durante la madrugada de fiestas en Sanchonuño

Un adolescente ha resultado herido por arma blanca en la madrugada de este sábado en Sanchonuño, en un suceso ocurrido en la zona situada detrás del escenario de las fiestas.

El aviso se recibió a las 02:20 horas, cuando se alertó de una agresión en la que el menor presentaba una herida por arma blanca en la espalda.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Segovia y una dotación de Sacyl.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria, el herido fue trasladado al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención médica.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias de la agresión ni sobre la identidad del presunto autor.

Un hecho que ha causado conmoción en el municipio segoviano que se encuentra celebrando sus fiestas patronales.

Dos accidentes

La mañana ha dejado además otros dos incidentes en la provincia. A las 07:20 horas se registró la salida de vía de un camión en el punto kilométrico 88 de la A-601, a la altura de Carbonero el Mayor.

Como consecuencia del accidente, el conductor, un varón de unos 45 años, sufrió heridas de carácter leve. Hasta el lugar acudieron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y efectivos sanitarios de Sacyl.

Por otro lado, a las 10:21 horas se produjo el atropello de un hombre de unos 80 años cuando cruzaba por un paso de peatones situado en la Plaza de la Universidad, en Segovia capital.

El octogenario, que se quejaba de un dolor en un hombro, fue atendido por los servicios sanitarios tras el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl.